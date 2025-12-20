Новый год-2026
Вы забудете о шубе и «Мимозе»: салат «Дымный Санта» — скандинавский хит на Новый год

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Вы забудете о шубе и «Мимозе»: салат «Дымный Санта» — скандинавский хит на Новый год. Салат Smoky Santa — яркая и вкусная закуска с копченым лососем, сладкими яблоками, запеченной свеклой и орехами. Он идеально подходит для новогоднего стола, сочетая дымный, сладкий и хрустящий вкусы в одной тарелке.

Ингредиенты: копченый лосось — 150 г, свекла запеченная — 2 шт., яблоки — 1–2 шт., грецкие орехи — 50 г, листья салата — 80–100 г, мягкий сыр (например, рикотта или творожный) — 50 г, оливковое масло — 1 ст. л., лимонный сок — 1 ч. л., соль, черный перец — по вкусу.

Приготовление: свеклу запеките, остудите и нарежьте кубиками. Яблоки очистите и нарежьте небольшими кусочками. Листья салата порвите руками и выложите на тарелку. Копченый лосось нарежьте полосками. Орехи слегка подсушите на сковороде. На салат выложите свеклу, яблоки и лосось, добавьте кусочки мягкого сыра. Сбрызните оливковым маслом и лимонным соком, посолите и поперчите. Сверху украсьте грецкими орехами и подавайте сразу.

Ранее мы делились рецептом салата, который перемешивается прямо за столом. Готовим «Эдельвейс» — праздничная закуска с пикантным характером.

