https://static.news.ru/photo/d8d21162-36dc-11ea-bf48-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал инцидент в центре Москвы, когда он назвал прохожих «холопами». По словам политика, он удивлён, что его обращение многие расценили как попытку оскорбить.

Слушайте, при царе это было сословие. Других не было. Не было пролетариата, ничего не было. Были холопы <...> Я объясняю, что такое «холоп», и мне говорят, что я кого-то оскорбляю. Совсем уже? — цитирует его телеканал РЕН ТВ.

Политик подчеркнул, что его слова не были оскорблением, а «холопами» считали себя те же «колхозники», жившие во времена СССР. То же самое, по его мнению, касается и семейного права.

Вот стоит депутат, он уже пять раз разводится. Фамилию не будем называть.Тяжело жить! — резюмироавл лидер ЛДПР.

Ранее в январе, как сообщал NEWS.ru, Владимир Жириновский устроил необычный перформанс в центре Москвы. Глава ЛДПР раздавал деньги прохожим, называя при этом окружающих «сиротами», «крепостными» и «холопами».