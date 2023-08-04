«Вы с ума сошли?»: Досталь про сообщения о своей госпитализации и инфаркте Режиссер Владимир Досталь опроверг сообщения о своей госпитализации после инфаркта

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Владимир Досталь

Российский режиссер Владимир Досталь в беседе с NEWS.ru опроверг сообщения СМИ о своей госпитализации. По его словам, он находится на даче, а публикации о его состоянии здоровья являются средством массовой пропаганды.

Это все средства массовой пропаганды нашей. Я на даче. Вы с ума сошли?, — подчеркнул Досталь.

Telegram-канал Mash сообщил, что в Москве экстренно госпитализировали режиссера, продюсера и экс-гендиректора «Мосфильма» Досталя из-за проблем с сердцем. По информации канала, он перенес инфаркт на ногах.

Канал отмечал, что режиссер почувствовал себя плохо, у него появился сухой кашель и отдышка при ходьбе. После проведения ЭКГ у него обнаружили нарушение сердечного ритма, фибрилляцию предсердий и рубцовые изменения на сердце, что является следствием перенесенного инфаркта.

По информации Mash, Досталя планируют оставить под присмотром врачей в больнице на несколько дней для проведения дополнительных обследований.

Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы взыскал более €300 тысяч в пользу режиссера Никиты Михалкова. Согласно материалам дела, продюсер сериала «Штрафбат» Досталь и его жена Мариам не вернули кинематографисту долги, взятые под расписку. По данным исков Михалкова, в июне 2019 года супруги Досталь заняли под расписку 16 млн рублей и более 8,6 млн рублей. Сроком возврата был установлен декабрь 2019 года, однако деньги не были возвращены .

Досталь — советский и российский кинорежиссер, в 1987-1998 годы был гендиректором «Мосфильма». Является вице-президентом Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров. Он — старший брат кинорежиссера и сценариста Николая Досталя.