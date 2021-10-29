«Вы охренели?!»: Собчак взбесили жалобы депутатов на приезд к 10 утра

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала обращение к депутатам Государственной думы, в котором раскритиковала предложения парламентариев по улучшению их условий труда. Так, она удивилась претензии депутата Анатолия Вассермана по поводу начала рабочего дня, а также недовольству коммуниста Николая Харитонова, что в нижней палате парламента скудное питание. Ролик доступен в Telegram-канале Собчак.

Вы насколько там все вообще охренели? Мы не против того, чтобы вы приезжали позже, но, может, тогда на метро? Или лучше вообще не приезжать? — возмутилась ведущая.

Она также отметила, что люди, которые обслуживают буфет и убирают улицы перед Госдумой, начинают свой рабочий день сильно раньше. Собчак также обвинила депутатов в том, что они вообще не работают и просто получают деньги.

Накануне стало известно, сколько телеведущая зарабатывает в год. В интервью YouTube-шоу «Есть вопросики» с блогером Идой Галич она заявила, что получает более $4 млн в год (280 млн рублей). При этом Собчак уточнила, что её доход никак не связан с Министерством культуры.

Собчак замужем за художественным руководителем театра на Малой Бронной Константином Богомоловым. Она добавила, что является самой богатой супругой чиновника.