«Травитесь на здоровье!»: Комаровский оценил рекламируемые им товары

https://static.news.ru/photo/5331a2ca-2be6-11eb-bf47-fa163e074e61_660.jpg Евгений Комаровский Фото: Доктор Комаровский/youtube.com

Врач и телеведущий Евгений Комаровский обратился к зрителям по поводу рекламы, в которой мошенники используют его имя и фотографии для продажи услуг.

По словам доктора, в Интернете есть большое количество фейковой информации, в которой он якобы рекламирует определённые модели пульсоксиметров. Комаровский добавил, что это действительно полезный прибор, однако не нужно поддаваться на подобные объявления.

Если видите, что доктор Комаровский рекомендует вам какую-то конкретную модель пульсоксиметра, должны знать, что именно на эту модель они, мерзавцы, повысили цены. Поэтому если я что-то рекламирую — ни в коем случае это не покупайте, — заявил телеведущий.

Он добавил, что часто видит в Интернете рекламу других устройств, которые он якобы рекомендует: глюкометров, энурезных будильников, кварцевых ламп. Также мошенники от его имени продвигают услуги по лечению простатита и грибка, устранению болей в суставах и похудению.

Эти козлы даже не могут нормально переписать свои фуфломицинские сайты. И вы же, лошары, всё это покупаете! Травитесь на здоровье, — эмоционально отреагировал врач.

Комаровский подчеркнул, что у него есть официальная реклама. Но он продвигает только те услуги и товары, в которых уверен сам и которые рекомендует близким.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что лучшим способом профилактики коронавируса является игра в футбол. По его словам, это обусловлено тем, что на открытом воздухе люди не могут получить большую дозу инфекции.