«Вы красавцы»: футболки с цитатами Лукашенко пользуются спросом у россиян Глава «Беллегпрома» назвала самые популярные у россиян футболки с цитатами Лукашенко

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Александр Лукашенко

Председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина в эфире программы «Главный. Тур» рассказала, футболки с какими цитатами президента Белоруссии Александра Лукашенко являются самыми популярными у россиян. Магазин «Первый» с мерчем от белорусского президента открылся 23 августа в белорусском павильоне на ВДНХ в Москве.

Это уже третий подобный магазин концерна, но только первый — в Москве, два других работают в Минске. По словам Лугиной, мерч от белорусского президента пользуется большой популярностью у российского покупателя.

Неделя продаж, как мы и ожидали, показывает, что пользуются спросом майки с надписями «Раздевайся и работай», с портретами главы государства. Там представлена майка, где наш президент с автоматом в руках «Вы красавцы». Очень узнаваемая среди россиян, — рассказала глава «Беллегпрома».

Спросом пользуются не только футболки, но и подушки с цитатой от белорусского президента «Чтобы понять, как я сплю, надо со мной спать». А худи, несмотря на жару, уходят с прилавка настолько хорошо, что уже обогнали белорусский рынок.

В планах белорусского концерна — варианты открытия магазины «Первый» в других российских регионах. По словам Лугиной, у предприятия уже уесть порядка трех точек для обсуждения.

Авторами идеи «Мер Первого» стали журналисты Telegram-канала «Пул Первого», которые собрали самые популярные фразы главы государства. Первый фирменный магазин с майками с цитатами Лукашенко заработал в Минске в декабре прошлого года.

Вся продукция «Первого» пошита на отечественных предприятиях концерна «Беллегпром».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в студенческие годы по вечерам разгружал вагоны, чтобы заработать денег. Он отметил, что получал повышенную стипендию за успехи в учебе и общественной жизни, однако, несмотря на это, ходил на заработки.