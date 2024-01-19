«Как в ресторане»: общественник об условиях питания Ефремова в колонии Председатель ОНК Гуров: Ефремов питается в колонии, как в ресторане

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Ефремов

Актер Михаил Ефремов питается в колонии, где отбывает наказание за смертельное ДТП, как в ресторане, заявил NEWS.ru председатель Общественно-наблюдательной комиссии Белгородской области Александр Гуров. Он пояснил, что в ИК-4 отличное питание и заключенные могут выбирать из нескольких блюд.

Я всегда говорю: «Вы бы так дома жили, как там живут люди». В столовой столики на четырех человек, раздача, как в обычной столовой, на выбор два первых блюда, два вторых. Если ты на диетпитании, то у тебя отдельное питание. Да там питание отличное, как в ресторане, если заключенных плохо будут кормить, они голову оторвут, — рассказал Гуров.

По словам правозащитника, ИК-4 в Алексеевке считается образцово-показательной колонией в регионе. В учреждении, как заверил Гуров, все чисто и аккуратно.

Предполагается, что Ефремов может выйти на свободу уже в марте этого года. Суд назначил ему 7,5 лет лишения свободы. Почти половину срока актер уже отсидел, и по закону весной он может подать в суд ходатайство на условно-досрочное освобождение.

Ранее Гуров также сообщал, что Ефремову удалось наладить отношения с начальником колонии. Как ожидается, это положительно повлияет на решение об УДО.