С 1 июля ввозить в Россию иностранный табак станет труднее С 1 июля ввозить в Россию иностранный табак разрешат только с маркировкой

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С 1 июля 2024 года ввозить иностранную табачную продукцию в РФ разрешат только с акцизными марками, следует из постановления кабмина, размещенного на портале правовой информации. Речь идет о маркировке, предусмотренной постановлениями правительства РФ от 20 февраля 2010 года № 76 и от 28 февраля 2019 года № 224.

Установить, что с 1 июля 2024 г. ввоз в РФ, в том числе из государств — членов Евразийского экономического союза, и перемещение по территории РФ табачной продукции иностранного производства, ввозимой в РФ с целью ее реализации, допускается при условии наличия на потребительской упаковке маркировки, — сказано в документе.

Акцизные марки приобретаются импортерами в уполномоченных таможенных органах. Предварительно необходимо направить письменное заявление о приобретении акцизных марок и произвести их предварительную оплату.

В Европейском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения ранее сообщили, что алкоголь, табак, ископаемое топливо и ультрапереработанные продукты являются причиной 19 млн смертей среди жителей Земли ежегодно. Там заявили, что 34% от всех смертей приходится именно на Европу. Представители же организаций и компаний, которые производят эту продукцию, вводят потребителей в заблуждение.