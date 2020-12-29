Введение курортного сбора в Крыму считают нецелесообразным

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что стоимость затрат по администрированию курортного сбора при серьёзном числе льготников делает его нецелесообразным. По словам чиновника, ведомство получило много обращений против введения сбора и от представителей бизнеса, и от туристов.
Волченко также считает, что при пандемии коронавируса вводить новые платежи для туристов является несвоевременным решением,
Да и в целом, в рамках национального проекта возможен новый подход к подобным сборам и налогам, — пояснил министр.
В Крыму курортный сбор ещё не вводился, а парламент республики недавно продлил мораторий до 1 мая 2022 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что правом вводить курортный сбор с туристов необходимо наделить все регионы России. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Разработать соответствующий законопроект она предложила главе Ростуризма Зарине Догузовой.