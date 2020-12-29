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Введение курортного сбора в Крыму считают нецелесообразным

07:17, 30 декабря 2020
Алушта Алушта Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что стоимость затрат по администрированию курортного сбора при серьёзном числе льготников делает его нецелесообразным. По словам чиновника, ведомство получило много обращений против введения сбора и от представителей бизнеса, и от туристов.

Волченко также считает, что при пандемии коронавируса вводить новые платежи для туристов является несвоевременным решением, сообщает РИА Новости.

Да и в целом, в рамках национального проекта возможен новый подход к подобным сборам и налогам, — пояснил министр.

В Крыму курортный сбор ещё не вводился, а парламент республики недавно продлил мораторий до 1 мая 2022 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правом вводить курортный сбор с туристов необходимо наделить все регионы России. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Разработать соответствующий законопроект она предложила главе Ростуризма Зарине Догузовой.

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