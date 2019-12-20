Российское правительство поддержало законопроект, обязующий вузы возмещать деньги в бюджет при нарушении договора о целевом обучении.
Также документ исключает полномочие правительства РФ утверждать список специальностей и направлений подготовки, согласно которому ведётся набор на целевое обучение «по образовательным программам высшего образования в пределах квоты (изменение в часть 5 статьи 71.1 ФЗ)».
Ранее NEWS.ru писал, что зампред думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов предложил учить школьников основам ведения семейного бюджета. По его мнению, знания о том, как распределять и экономить средства, на что их тратить, учащиеся должны получать на факультативных занятиях.
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