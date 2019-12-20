Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве работники коммунальной службы закрасили граффити с лётчицей Екатериной Будановой, погибшей в воздушном бою во время Великой Отечественной войны. Причиной этого стали опасения жителей многоквартирного дома, на фасаде которого был рисунок, что из-за изображения будет отложено переселение по программе реновации.

Поэтому они проигнорировали собрание собственников, где должны были решить вопрос о сохранении граффити. Сбор был назначен после полученного коммунальной организацией предписания Жилищной инспекции. Ведомство потребовало привести дом в первозданный вид...