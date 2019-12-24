https://static.news.ru/photo/3f34c4fe-00d2-11ea-9f17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Кабмин внёс в Госдуму проект закона, который обяжет российские вузы возмещать деньги в бюджет в случае нарушения договора о целевом обучении. Об этом сообщается в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, изменения вносятся в статью 71.1 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», передаёт РИА Новости.

Законопроект предлагает при нарушении обязательства по трудоустройству обучающегося в вузе гражданина, в случае если учебное заведение является заказчиком целевого обучения, возвращать в бюджет средства на его обучение.

Кроме того, документ исключает полномочие правительства утверждать перечень специальностей и направлений подготовки, по которым проводится набор на целевое обучение «по образовательным программам высшего образования в пределах квоты».

Правительством также устанавливаются срок возмещения штрафа, порядок и основания освобождения сторон договора о целевом обучении от их возмещения и порядок определения размера возмещения в федеральный бюджет.

Сейчас заказчик обучения, не выполнивший свои обязательства по трудоустройству, обязан вернуть вузу стоимость обучения. Однако нынешний закон не регулирует вопрос оплаты этого штрафа для вузов, которые являются заказчиком целевого обучения.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею освобождения малоимущих от подоходного налога, но добавила, что данную инициативу необходимо хорошо продумать, писал NEWS.ru.