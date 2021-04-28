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Вузам разрешили уйти на «дистанционку» между майскими праздникам

20:26, 28 апреля 2021
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Минобрнауки РФ разрешили подведомственным вузам перейти на дистанционную форму обучения в период между майскими праздниками. Об этом говорится в приказе ведомства, на который ссылается ТАСС.

Руководители организаций вправе обеспечить реализацию образовательных программ и проведение промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий, — говорится в документе.

Уточняется, что такое распоряжение министерства в обязательном порядке распространяется только на подведомственные вузы. Другие учебные заведения могут как применить этот приказ, так и отказаться от него.

Ранее сообщалось, что с 1 по 10 мая студенты российских вузов уйдут на дополнительные каникулы. Минобрнауки занимается подготовкой соответствующего приказа.

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