Вузам разрешили уйти на «дистанционку» между майскими праздникам

https://static.news.ru/photo/4888aec6-a847-11eb-8ddd-96000091f725_660.jpg Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Минобрнауки РФ разрешили подведомственным вузам перейти на дистанционную форму обучения в период между майскими праздниками. Об этом говорится в приказе ведомства, на который ссылается ТАСС.

Руководители организаций вправе обеспечить реализацию образовательных программ и проведение промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий, — говорится в документе.

Уточняется, что такое распоряжение министерства в обязательном порядке распространяется только на подведомственные вузы. Другие учебные заведения могут как применить этот приказ, так и отказаться от него.

Ранее сообщалось, что с 1 по 10 мая студенты российских вузов уйдут на дополнительные каникулы. Минобрнауки занимается подготовкой соответствующего приказа.