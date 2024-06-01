Эксперты назвали разницу в доходах женщин и мужчин в России «Независимая газета»: зарплата женщин в РФ оказалась на 33% меньше, чем у мужчин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В России с каждым годом увеличивается разрыв в оплате труда мужчин и женщин, пишет «Независимая газета» со ссылкой на данные аналитической службы компании FinExpertiza. По ее сведениям, в настоящее время заработок женщин составляет на 33% меньше, чем у мужчин, хотя еще в 2013 году этот показатель был на уровне 26%. Гендерный разрыв в оплате труда, по данным экспертов, оказался максимальным за 11 лет.

По сравнению с 2021 годом, когда мужчины получали на 31,1%, или на 19,3 тысячи рублей, больше, чем женщины, зарплатный разрыв вырос еще на 8,4 тысячи рублей. Номинальный рост средних зарплат также был опережающим у мужчин — 35,1% за два года, у женщин — 31,3%, — сообщают исследователи.

Главная причина такой тенденции кроется в том, что сегодня экономике требуются рабочие специальности, а мужчины составляют большую часть работников. Поэтому наибольшая разница заметна в северных и дальневосточных субъектах, а также в ряде других индустриально развитых регионов, в которых превалируют отрасли, традиционно воспринимаемые как «мужские». Это тяжелая промышленность, добыча полезных ископаемых, водный транспорт, рыболовство, а также отрасли, в которых распространен вахтовый метод работы.

Так, в Мурманской области средняя зарплата женщин составляет менее 66 тысяч рублей, а мужчин — 120,8 тысячи рублей, в Камчатском крае — 78,6 тысячи рублей и 143,7 тысячи рублей соответственно. Также гендерный разрыв наблюдается в Забайкальском и Хабаровском краях, Амурской, Астраханской, Оренбургской, Кемеровской, Курганской и Курской областях.

Ранее специалисты платформы «Мигрант Сервис» провели исследование и выяснили, что иностранные граждане, работающие на территории России, стали получать в два раза больше. Так, если в январе 2023 года разнорабочие получали свыше 70 тысяч рублей, то в декабре их зарплата составила больше 140 тысяч. Зарплата упаковщиков выросла с 75 тысяч до 130 тысяч рублей.