Вторую попавшую под мусоровоз в Подмосковье девочку выписали из больницы Минздрав Подмосковья заявил, что вторую попавшую под мусоровоз в Подмосковье девочку выписали из больницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вторую девочку, пострадавшую в ДТП с мусоровозом в Истре, выписали домой, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Минздрава Московкой области. В ведомстве добавили, что ребенку оказали необходимую медицинскую помощь, а родственники оформили отказ от ее госпитализации.

Пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь. Родственниками написан отказ от госпитализации. На основании этого девочка выписана домой, — отметили в министерстве.

Утром 1 сентября водитель мусоровоза сбил девочек 2017 и 2019 годов рождения в Истре. ЧП произошло на улице Ленина. Одна из девочек скончалась на месте. Другую госпитализировали с телесными повреждениями. Позже в пресс-службе Минздрава МО сообщили, что вторая девочка находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. В ведомстве пояснили, что медики оказывают несовершеннолетней всю необходимую помощь, проводится комплекс диагностических мероприятий. Данную информацию подтвердили в истринской администрации. Через некоторое время пострадавшую перевезли с помощью санавиации в столичный областной центр охраны материнства и детства.