https://static.news.ru/photo/58176088-651f-11ea-af0d-fa163e074e61_660.jpg Антон Алиханов Фото: gov39.ru

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о распространении коронавируса в регионе. По его словам, второй случай заболевания зафиксирован у матери первой пациентки.

В настоящий момент её состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Один раз у женщины поднималась температура, передаёт РИА Новости.

К сожалению, она достаточно пожилая, это одна их тех групп, за которую мы переживаем больше всего — это люди старшего возраста. У них летальность от коронавируса выше средней, <...> ничего страшного пока не происходит, надеемся, что она успешно пройдет лечение и поправится, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что число заразившихся коронавирусом во Франции составляет 2876 человек. Умер 61 человек. Из-за этого Минздрав страны запретил проведение массовых мероприятия в связи с быстрым распространением нового типа коронавируса.

О вспышке COVID-19 власти Китая объявили 31 декабря 2019 года. К 13 марта заразился 131 851 человек, умерли 4948, выздоровели около 70 тысяч. За последние сутки в РФ зафиксировали семь новых случаев заражения, на данный момент есть данные о 33 заболевших COVID-19.