https://static.news.ru/photo/ae64555e-e2b6-11e9-b3ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Я - улан-удэнец 29292/vk.com

Жители Улан-Удэ провели новый согласованный протестный митинг в парке «Юбилейный». Это вторая акция под лозунгом «Против полицейского беспредела» в столице Бурятии.

Участников митинга в сравнении с первым мероприятием было почти в три раза меньше. Сама акция продлилась около 2,5 часа.

Митингующие практически не озвучивали требование провести перевыборы мэра города. В основном они добивались прекращения полицейского расследования в отношении участников первой акции на площади Советов.

Кроме того, среди требований были отставка главы Бурятии Алексея Цыденова, главы МВД Олега Кудинова, председателя Избиркома Дмитрия Ивайловского. Также люди выступили за реформирование всей избирательной системы России.

Согласно резолюции митинга, акция была направлена против авторитарного режима, заложенного первым президентом РФ Борисом Ельциным и существующего по сей день. Партии ЛДПР и «Справедливая Россия», якобы являющиеся оппозиционными, были названы «придворными шутами» власти.

В конце митинга было объявлено о создании нового движения «Свободный народ», передаёт « Байкал-Daily ».

Ранее News.ru писал, что в Улан-Удэ организатора несанкционированного митинга Петра Дондукова приговорили к десяти суткам ареста. Об этом сообщили в суде Советского района столицы Бурятии.