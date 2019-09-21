Второй пилот A321 Георгий Мурзин, совершивший аварийную посадку на кукурузное поле неподалеку в Подмосковье, продолжает лечение.
Он рассказал, что всё ещё находится на больничном. Во время жёсткой посадки он получил ушибы груди, передаёт
15 августа вылетевший из аэропорта Жуковский Airbus A321 «Уральских авиалиний» был вынужден приземлиться в кукурузном поле вскоре после взлёта из-за попавшей в двигатель птицы. Благодаря профессионализму пилотов в результате аварийной посадки никто из пассажиров не погиб. Как передавал News.ru, авиакомпания приняла решение демонтировать самолёт и не использовать его части ни в каких других машинах.