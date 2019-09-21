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Второй пилот A321 Георгий Мурзин, совершивший аварийную посадку на кукурузное поле неподалеку в Подмосковье, продолжает лечение.

Он рассказал, что всё ещё находится на больничном. Во время жёсткой посадки он получил ушибы груди, передаёт ТАСС .

15 августа вылетевший из аэропорта Жуковский Airbus A321 «Уральских авиалиний» был вынужден приземлиться в кукурузном поле вскоре после взлёта из-за попавшей в двигатель птицы. Благодаря профессионализму пилотов в результате аварийной посадки никто из пассажиров не погиб. Как передавал News.ru, авиакомпания приняла решение демонтировать самолёт и не использовать его части ни в каких других машинах.