«Второй иностранный язык — это пустая трата времени» Нижегородская учительница русского языка, больше известная как блогер «Та самая училка», — о лишних предметах, минусах ЕГЭ и православной культуре

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

В первый день учебного года за парты сели 17,5 миллиона школьников. Из них 7 миллионов пойдут в первый раз в первый класс, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Российская школа в последние годы серьезно изменилась. Появились ЕГЭ и дистанционное обучение, добавились новые дисциплины. Накануне Дня знаний NEWS.ru поговорил с учителем русского языка, известным блогером, автором книг о грамматике и культуре речи Татьяной Гартман. Она рассказала, отличается ли уровень образования современных школьников от показателей их родителей, нужно ли отказываться от ЕГЭ и какой предмет из школьной программы нужно исключить вовсе.

— Больше 30 лет прошло с развала СССР. Долгие годы шла общественная дискуссия по поводу того, как должно быть устроено школьное образование. Продолжается ли она до сих пор?

— Ключевым событием, которое произошло после распада СССР, стало введение ЕГЭ и экзаменов для учеников выпускных классов. Второе революционное нововведение — дистанционное обучение. Ну побочные явления можно назвать, которые связаны с развитием технологии и техники. Это введение электронных дневников, мультимедийные средства и инструменты, с помощью которых учитель наглядно и интересно подает материал. Все это останется с нами, кроме ЕГЭ. Сейчас Болонская система пошатнулась (в мае этого года министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что Российская Федерация выйдет из Болонской системы высшего образования. — NEWS.ru), и ходят разговоры, что вообще этот экзамен отменять.

— Может быть, это хорошо? Ведь столько критиковали эту систему, что дети просто зубрят, а не стремятся глубоко понять материал.

— Я отношусь к ЕГЭ в целом положительно. Это те же самые школьные знания, которые подаются в другом ракурсе. Во время зубрежки ребенок все равно получает определенные знания, и они ему могут пригодиться. Хорошо, что в стране пока есть систематизированная, общая проверка знаний, для которой выработан определенный регламент и определенные критерии. Все мы должны равняться на какую-то общую точку отсчета, общий уровень знаний.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что мне не нравится в ЕГЭ? Только две вещи. Первая — при подготовке мы должны учитывать не только знания, но и уровень технической подготовки. Много раз было такое, что ребенок знал правильный ответ, но нажал не на ту кнопку, не в ту строку вписал.

Второе, что злит и раздражает лично меня, — излишне серьезное отношение к экзамену у родителей и детей. Причем не только в день сдачи ЕГЭ, а еще за год, два, три до этого. Родители оказывают большое психологическое давление. Они считают, что жизнь ребенка закончится, если он не сдаст ЕГЭ. За этим следуют ужасы — завершенные и нет попытки суицида, депрессии, нервные срывы прямо на экзамене. Я знаю, как решить эту проблему. Мне кажется, что у ребенка должно быть несколько попыток для сдачи экзамена в один год. Сейчас можно пересдавать ЕГЭ только через 12 месяцев, вы же понимаете, что это неправильная история.

— Как образовательный уровень выпускников школ изменился за последние 10–20 лет? Правда ли, что молодежь стремительно глупеет?

— Я работаю в школе уже 30 лет и могу сказать, что за это время «средняя температура по больнице» не изменилась. Тогда в классе было два-три отличника, два-три двоечника, остальные — троечники и хорошисты в пропорции 50 на 50. Сейчас то же самое. Единственное, что точно изменилось, — дети стали меньше читать. Когда я только начинала преподавать, читали все, даже самые отпетые двоечники читали. Пусть криво, пусть не особо понимая суть произведения, но читали. Потому что тогда не было возможности развлекаться по-иному. Сейчас у детей огромное количество альтернативных развлечений. И чтение у современной молодежи отошло на задний план.

— Почему это плохо?

— Чтение книг формирует умение мыслить. Оттачивает умение анализировать происходящие вокруг события, в том числе критически. Плюс чтение формирует словарный запас, дарит умение рассуждать, пересказывать, оперировать какими-то понятиями. Поэтому читать — это очень важно.

— Сейчас в связи с политическими событиями проходят внеклассные занятия. Учителя высказывают ученикам свою позицию о происходящем. Причем только в определенном ключе. Нужны ли вообще такие беседы, или школа должна оставаться вне политики?

— Я категорически не хотела бы комментировать этот вопрос. Это не значит, что я за или против. У меня нет однозначной позиции: что-то надо говорить, что-то — не надо. Все зависит от того, как, с какой целью это делать. Всех под одну гребенку, наверное, не надо. В каких-то определенных случаях — может, необходимо. Больше я эту тему комментировать не буду.

— Есть такое мнение, что школьную программу необходимо пересмотреть. Например, детям не нужно углубленное изучение творчества Достоевского. Все равно ничего не поймут, потому что не доросли. Более важные дисциплины — психология межличностной коммуникации, основы финансовой грамотности. В общем, то, что всем точно понадобится в реальной жизни. Согласны?

— Детям нужна психология межличностных отношений. Сейчас у многих проблемы с общением. Они много взаимодействуют в интернете, но коммуникация в реальной жизни вызывает затруднения. Ребенок привыкает, что у него есть ограниченный круг общения — друзья, одноклассники, родители, учителя, продавец в магазине. Когда дети вынуждены коммуницировать с людьми из других сфер, они теряются. Поэтому психология должна присутствовать обязательно. Особенно в нынешний век интернета.

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

По поводу уроков финансовой грамотности. Такие лекции сейчас читаются в рамках обществознания. Но, по-моему, этой информации уже не достаточно. Сейчас же многие на летних каникулах уже подрабатывают. Вы знаете, что у нас ребенок с 14 лет может стать ИП и открыть свое предприятие? Сейчас многие уже с малых лет думают о бизнесе собственном. Все больше возможностей для этого появляется. Если школа ему поможет каким-то образом разъяснить его права и возможности, это замечательно.

— Ну а какие предметы надо убрать или программу по ним сократить?

— Я думаю, что из школы нужно полностью исключить второй иностранный язык. Вот это абсолютно бесполезно, пустая трата времени. Этот второй язык обычно никто не знает. Еще бы, ведь он идет один раз в неделю. Как можно учить язык с таким графиком? Я не знаю ни одного ребенка, который бы, пройдя курс этого второго языка в школе, хоть что-то мог бы на нем изобразить. Если школьник что-то знает, он 100% дополнительно занимается им.

— А что насчет Основ православной культуры России?

— Мне кажется, изучать православие нужно только с культурологической точки зрения. И это должен быть обзор по всем религиям. Неправильно делать акцент только на одной из них. Если родители религиозные, они могут отдать ребенка в специализированную школу. В противном случае я не вижу необходимости в углубленных знаниях по этой теме.