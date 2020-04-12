Второй борт с россиянами прибыл в Хабаровск из Сеула

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прибытие самолётов с россиянами из Сеула во Владивосток. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Отличная новость! Из Сеула вывезли!!!! 2 борта в регионы. С грудными детьми жили в транзитной зоне аэропорта! Столько историй, столько судеб. Уже стали родными, — подчеркнула дипломат. Ранее лайнер авиакомпании...