Второй борт с россиянами прибыл в Хабаровск из Сеула

Спецборт авиакомпании «Аврора» доставил в Хабаровск вторую группу россиян, которые вернулись на родину из Южной Кореи.
Согласно пресс-службе воздушной гавани, самолёт приземлился в 19:51 (12:51),
Ранее NEWS.ru писал, что лайнер авиакомпании «Аврора» с россиянами из Сеула приземлился в аэропорту Владивостока. На борту около 130 россиян, которые просили власти РФ вывезти их на родину. Теперь им предстоит пройти двухнедельный карантин. У одного из выходов аэропорта пассажиров ожидают спецавтобусы. Они доставят людей в их дома или обсерваторы.
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