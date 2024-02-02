Второго за день адвоката Навального объявили в розыск Адвоката Навального Александра Федулова объявили в розыск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В розыск объявили еще одного адвоката оппозиционера Алексея Навального Александра Федулова, следует из базы МВД России. Статья неизвестна. Ранее сегодня была объявлена в розыск другой адвокат политика — Ольга Михайлова.

Александр Федулов, 05.07.1987. Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — указано в карточке.

Федулов, по данным СМИ, находится вне России. Михайлова же 16 января сообщила, что ей заочно предъявили обвинение в участии в экстремистском сообществе. Юрист назвала это безумным бредом и передала «особый привет» журналистам, заранее знавшим о «беспрецедентной атаке на всех адвокатов Навального». Она тоже покинула страну.

Это не первые защитники политика, столкнувшиеся с уголовным преследованием. В декабре прошлого года суд продлил аресты адвокатам Игорю Сергунину, Вадиму Кобзеву и Алексею Липцеру. Они пробудут в СИЗО до 13 марта 2024 года. Слушания прошли в закрытом режиме и по отдельности.

Сам Навальный вышел на связь в январе — его в 25-й раз отправили в штрафной изолятор. Как сообщили его соратники в Telegram-канале, причиной водворения политика в ШИЗО стало то, что он «неправильно представился». Суммарный срок, который оппозиционер проведет в ШИЗО, составил 283 дня.