https://static.news.ru/photo/23a322cc-6f6c-11ea-9943-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Ещё один больной COVID-19 подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом сообщил главврач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Второй больной на ИВЛ, — написал медик.

В медцентре Коммунарки сейчас находится 397 пациентов, из них 121 человек с подтверждённым коронавирусом.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.

Ранее, как писал NEWS.ru, Денис Проценко заявил о необходимости готовиться к итальянскому сценарию развития пандемии. По его словам, это необходимо во избежание сложностей в период резкого увеличения количества инфицированных.