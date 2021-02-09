Фигуранта по делу Ишаева попросили приговорить к 4 годам лишения свободы

https://static.news.ru/photo/203bab38-6ad2-11eb-9b53-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокурор, выступая в прениях в Замоскворецком суде, запросила для второго фигуранта Геннадия Кондратова четыре года лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Прошу признать Кондратова виновным. Назначить ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Меру пресечения изменить на заключение под стражу, — сказал он.

В отличие от Ишаева, Кондратов полностью признал вину в растрате.

Бывший хабаровский губернатор, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и министр по развитию Дальнего Востока находится под домашним арестом с марта 2019 года. Его обвиняют в организации растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, в 2014–2017 годах он, будучи вице-президентом «Роснефти», заключил с принадлежащей ему организацией договоры аренды площадью более 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае «по явно завышенной стоимости».

Сумма хищений, согласно обвинительному заключению, составляет 7,5 млн рублей. Изначально бывшего чиновника обвиняли в особо крупном мошенничестве, но позже обвинение переквалифицировали. Вместе с Ишаевым по делу проходит Геннадий Кондратов, который, по мнению следствия, выполнял поручения Ишаева и завышал закупочную цену на аренду.

Как писал NEWS.ru, представитель прокуратуры на заседании Замоскворецкого суда, выступая в прениях, запросил срок для бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.