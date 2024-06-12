Второго фигуранта дела Попова обвинили в мошенничестве Суд: военные следователи обвинили второго фигуранта дела Попова в мошенничестве

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Военные следователи обвинили в мошенничестве и превышении должностных полномочий второго фигуранта уголовного дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, также арестованного по обвинению в особо крупном мошенничестве. Он не стал обжаловать решение о заключении под стражу, передает ТАСС.

Апелляционная жалоба на арест Моисеева С. В. в суд не поступала. Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения) и ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), — отметили в суде.

Ранее появилась информация, что Попов, которого обвиняют в хищениях, мог действовать в группе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым. Хищения осуществлялись с использованием служебного положения посредством «обмана и злоупотребления доверием чужого имущества», считают следователи. Мужчина погиб летом 2023 года в ходе специальной военной операции. Посмертно его наградили званием Героя России.

Решением суда Попова оставили в СИЗО до 11 августа. На заседании генерал выступил с речью, сказав, что ничего не крал и «не вылезал из окопов», чтобы «сохранить честь русского оружия». Он добавил, что у него «ничего, кроме долгов и кредитов, за душой нет».