Второго фигуранта дела о подготовке теракта в Татарстане осудили на 17 лет

https://static.news.ru/photo/63f3dd30-542c-11eb-adea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд назначил второму фигуранту дела о попытке подрыва железнодорожных путей в Тукаевском муниципальном районе Татарстана 17 лет в исправительных учреждениях. Первые три года подозреваемый проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года и выплатит штраф в размере 350 тысяч рублей, заявили журналистам в пресс-службе управления ФСБ по республике.

[Осудили] 16 декабря 2020 года. <...> 17 лет с ограничением свободы на 1,5 года, штраф — 350 тыс. <...> Первые три года в тюрьме будет отбывать, остальное — в колонии строгого режима, — цитирует ведомство ТАСС.

Ещё одного участника процесса также приговорили к длительному заключению в ноябре 2020 года. Жителю Нижнекамска (Татарстан) суд назначил 14 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет наказания в тюрьме, оставшегося срока — в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1,5 года. По версии следствия, он также пытался подорвать железнодорожные пути в Тукаевском муниципальном районе республики.

В ведомстве добавили, что вердикт вступил в законную силу. Накануне Брянский областной суд приговорил россиянина Юрия Ещенко к 13 годам колонии строгого режима по уголовному делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). По данным оперативников, он пытался передать ЦРУ США сведения о перспективных вооружениях Северного флота РФ. Ещенко работал в Североморске в организации, которая занималась обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота. В 2015–2017 годах он копировал документы, составляющие гостайну, для передачи информации иностранной спецслужбе в корыстных целях.

В начале 2019 года он установил контакт с сотрудниками ЦРУ, а в середине года попытался передать им секретные сведения и был задержан, считают в ФСБ. В суде Ещенко свою вину признал и раскаялся в содеянном.

Ранее NEWS.ru сообщал, что защита бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан, приговорённой к 15 годам колонии за шпионаж, подала жалобу на вердикт Мосгорсуда. Об этом рассказал адвокат Иван Павлов.