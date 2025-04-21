Вторник Светлой седмицы: не опаздывайте на службу — пожалеете

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Светлый вторник Пасхальной недели

20 апреля 2025 года православный мир отметил самый торжественный христианский праздник — Светлое Христово Воскресение. Теперь верующих ждет длительное попразднство, включающее Светлую седмицу. В этой статье мы расскажем про вторник Пасхальной недели и выясним, какие традиции с ним связаны.

Какого числа Светлый вторник в 2025 году

Светлая седмица, она же Великая или Красная седмица и просто Пасхальная неделя, — это семь дней, следующих за Пасхой. В текущем году она приходится на период с 21 по 27 апреля. Следовательно, Светлый вторник верующие встречают 22 апреля.

Традиции Светлого вторника, или Купальницы

На Руси вторник Светлой седмицы стали называть Купалищей, или Купальницей. Это наименование связано с главной традицией дня — обливанием водой. Причем если в понедельник после Пасхи, он же Мокрый понедельник, люди обливались добровольно, то во вторник водой окатывали «провинившихся». В этот список попадали все, кто опоздал на утреннюю службу или вовсе пропустил ее.

Обижаться на подобные шалости было не принято. Напротив, Светлый вторник старались проводить в радости. Считалось, что уныние в этот день сулит несчастье. А вот тех, кто повеселился от души, якобы ждало счастье в течение всего года. При этом особую любовь к гуляниям на Купальницу питала молодежь: во время всеобщего веселья можно было подыскать себе пассию.

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Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Светлый вторник — Купальница

Светлый вторник: что можно и нельзя делать

Главная традиция Светлого вторника Пасхальной недели — это посещение службы. В этот период верующие продолжают христосоваться при встрече. А в храмах и церквях можно полюбоваться открытыми Царскими Вратами. Символизирующие близость Господа они будут отворены вплоть до вечерней службы в Светлую субботу.

Интересно, что раньше Светлый вторник считался «выходным» для женщин. Именно женщины в первую очередь отправлялись на службу, а потом ходили в гости с куличами и яйцами-крашенками. Их мужья между тем сидели дома, занимались бытом и присматривали за детьми. Впрочем, хочется верить, что современные мужчины готовы помогать супругам весь год, а не только в особенные дни.

Еще на Светлый вторник разрешается:

крестить младенцев;

есть скоромную пищу (пост официально завершен);

причащаться без поста и исповеди.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Вторник Светлой седмицы

Если же говорить про запреты, то верующим не стоит:

держать пост;

класть земные поклоны (в период после Пасхи совершают лишь поясные поклоны);

предаваться унынию;

заниматься тяжелой работой;

ругаться;

сквернословить;

предаваться грехам.

Отдельно стоит вопрос о посещении кладбищ. Многие считают, что навещать могилы во время Пасхальной недели строго запрещено, якобы для этого есть родительские субботы. Однако Церковь не осуждает поездки к покойным близким. Впрочем, и не одобряет: в конце концов, Пасхальная неделя — время радости и торжества жизни. Так что смотрите по ситуации.

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