«Вторгаются в частную жизнь»: юрист поддержала идею штрафовать банки за СМС Юрист Георгиева поддержала идею ввести штрафы за частые СМС от банков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Частые звонки и СМС-сообщения от банков с требованием оплатить задолженность никак не влияют на погашение кредитов, заявила в беседе с «Подмосковье сегодня» юрист Алла Георгиева. Она поддержала инициативу Госдумы штрафовать и привлекать к ответственности финансовые организации за навязчивые уведомления о долгах. По ее словам, подобные действия оказывают лишь психологическое давление на граждан, но никакого положительного эффекта от них нет.

Навязчивыми звонками и СМС-сообщениями кредитные организации вторгаются в частную жизнь и нарушают покой. Глобально они не влияют на погашение задолженности, их звонки больше направлены на психологическое давление, — сказала Георгиева.

Юрист пошла дальше и предложила ввести полный запрет на оповещения о задолженностях по телефону. По ее мнению, необходимо оставить лишь электронные и СМС-сообщения для уведомлений. По ее мнению, это помогло бы избежать манипуляций мошенников с поджогами зданий госучреждений.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что поджоги и подрывы зданий военных комиссариатов в России будут расцениваться как теракты или диверсии, а их исполнители будут нести уголовные наказания в соответствии с законодательством РФ. В ведомстве подчеркнули, что украинские кураторы связывались с жертвами из России во время успешных наступательных действий ВС РФ. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов и кредитных учреждений и склоняли россиян к преступлениям в обмен на погашение долгов.