Вторая жена Владимира Высоцкого находится в критическом состоянии

https://static.news.ru/photo/264590be-623c-11eb-9d42-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Вторая жена известного советского певца и композитора Владимира Высоцкого находится в крайне тяжёлом состоянии. 81-летняя актриса Людмила Абрамова не в состоянии передвигаться самостоятельно и чувствует себя очень плохо.

Мать Никиты Высоцкого совсем плоха. Людмила Владимировна прикована к постели. Практически парализована, — сообщает Пятый канал со ссылкой на источник в Государственном музее имени Высоцкого.

Дочь Абрамовой от второго брака Серафима Овчаренко подтвердила информацию. Она добавила, что у матери нет сил общаться или встречаться с кем-либо, так как она болеет около трёх лет, информирует «Экспресс газета».

Ранее стало известно, что первая жена Владимира Высоцкого, народная артистка России Иза Высоцкая, в 2018 году скончалась на 82-м году жизни. О её смерти сообщила директор Нижнетагильского драматического театра имени Мамина-Сибиряка Ольга Анисимова, где актриса работала. По её словам, Иза Высоцкая радовала зрителей своими выступлениями «до последнего».

Прощание с народной артисткой прошло 22 июля 2018 года в зале ритуальной службы «Реквием». Похороны состоялись на кладбище на Аллее Славы, писал NEWS.ru.