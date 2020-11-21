Вторая колонна МЧС с гуманитарным грузом выдвинулась в Карабах

https://static.news.ru/photo/684de4ca-2bcd-11eb-8739-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs.gov.ru

Из Ростовской области в Нагорный Карабах отправилась вторая колонна МЧС России с гуманитарным грузом. В колонне задействовано 35 единиц техники и около 40 человек личного состава.

В настоящее время она уже движется по территории Краснодарского края, ей предстоит сегодня пройти 630 км пути до места назначения. Ориентировочно она прибудет в Степанакерт в середине дня 21 ноября, рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС.

Ранее сообщалось, что МЧС России отправляет в Нагорный Карабах первые гуманитарные конвои. Специальным транспортом будут доставлены строительные материалы для восстановления социальной инфраструктуры и домов пострадавшего населения.

Кроме этого, в соответствии с указанием главы Минобороны Сергея Шойгу, в Нагорном Карабахе сформировано пять дополнительных центров для решения гуманитарных задач. Речь идёт о Центре гуманитарного разминирования, Центре транспортного обеспечения, Центре медицинского обеспечения и Центре торгово-бытового обеспечения. Также был сформирован Центр примирения враждующих сторон, включая отдел психологической работы, писал NEWS.ru,.

В ночь на 10 ноября лидеры РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям документа армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Соглашение привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённых договорённостей.