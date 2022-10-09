ВТБ с 10 октября повысит ставки по ипотеке до 10,4%

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ВТБ с 10 октября повышает ставки по ипотеке на 0,5%, до 10,4% годовых, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Новые условия по ипотечным кредитам будут распространяться на покупку готового, строящегося жилья, а также на программу рефинансирования. Ранее Сбербанк также повысил процентную ставку по ипотеке, которая теперь равняется 10,4%.

ВТБ вслед за действиями других игроков и изменением конъюнктуры рынка вынужден скорректировать на 0,5% условия по собственным ипотечным программам. Минимальная ставка для заявок, оформленных с 10 октября, будет установлена на уровне 10,4%, — сказано в сообщении.

В пресс-службе ВТБ напомнили, что по ипотечной программе с государственной поддержкой на новостройки клиенты кредитной организации могут получить деньги по ставке от 6,7%.

Ранее сообщилось, что российское правительство продлило программу по поддержке многодетных семей, в рамках которой они могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. Участниками данной программы смогут стать семьи, в которых третий или последующий ребенок родился во временной промежуток с 1 января 2019 года до 31 декабря 2023 года.