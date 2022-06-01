Россиян предупредили о мошенниках, звонящих клиентам через мессенджеры

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

ВТБ зафиксировал новый сценарий телефонного мошенничества. Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка, злоумышленники звонят россиянам с помощью робота через популярные мессенджеры под предлогом подтверждения заявки на смену номера телефона или оформления кредитной заявки. Затем они переключают жертву на лжеспециалиста, который пытается получить конфиденциальные данные для доступа к средствам и предварительно одобренным кредитам клиента.

Звонки через мессенджеры бесплатны, в них отсутствует антиспам и мошеннические фильтры, нет определителей номеров, каждый сервис регулируется своей политикой. Отследить злоумышленников через эти каналы гораздо труднее, — пояснил руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

Для защиты он рекомендовал разрешать входящие звонки в мессенджерах только со знакомых номеров. Кроме того, представитель ВТБ напомнил, что сотрудники банка не звонят клиентам через мессенджеры и никогда не станут запрашивать конфиденциальные данные.

24 мая стало известно, что за месяц число телефонных мошенников выросло вдвое. Преступники нашли более эффективную схему обмана, давящую сразу на несколько страхов: они предупреждают жертв о нелегальной попытке перевода со счёта в недружественную страну.