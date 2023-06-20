ВТБ предупредил о новой схеме мошенников с сервисом для бронирования отелей ВТБ: мошенники начали предлагать россиянам «заработать» на оценке отелей на Booking

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Мошенники стали предлагать россиянам «заработать» на оценке отелей в сервисе по бронированию Booking, сообщает пресс-служба ВТБ. Как рассказали в банке, гражданам предлагается зарегистрироваться на фишинговом сайте для начала работы и внести средства для выполнения заказов.

Злоумышленники используют сервис бронирования отелей как приманку в своем новом гибридном сценарии. Они создают группу в мессенджерах или отправляют смс, в котором предлагают оценивать сервис бронирования отелей и фотографии отелей на сайте Booking. В тексте указывают ссылку на Telegram-канал, где клиент может более детально обсудить со своим персональным «менеджером» дальнейшие условия «трудоустройства» по оценке отелей, — заявляют в ВТБ.

В публикации говорится, что после согласования с жертвой мошенники меняют тему диалога и предлагают ей помочь онлайн-магазинам «в продажах», обещая баснословные доходы. Клиент должен внести свои деньги на лицевой счет. В конце дня сумма увеличивается в 2-3 раза, однако снять ее не представляется возможным.

Как сообщили ранее в Сбербанке, мошенники начали отправлять россиянам через мессенджеры поддельные документы для подтверждения своих легенд. Одним из последних вариантов подобных документов является «удостоверение о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка».