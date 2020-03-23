https://static.news.ru/photo/2c225926-6cf7-11ea-8e65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк ВТБ устроит кредитные каникулы для граждан, так или иначе пострадавших от пандемии COVID-19. Подробности и сроки программы кредитное учреждение объявит до конца марта.

Об этом сообщает «Российская газета». ВТБ планирует предоставить отсрочку платежей по кредитам лицам, которые оказались на больничном, а также тем, кто находится на карантине или в неоплачиваемом отпуске. Ранее ЦБ России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям рассмотреть реструктуризацию кредитов в качестве меры предотвращения просрочки по задолженностям в условиях кризисной ситуации.

Как ранее передавал NEWS.ru, глава ВТБ Андрей Костин пообещал сделать всё для защиты интересов клиентов в условиях коронавирусной пандемии.

По данным на утро 23 марта, количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в России достигло 438. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За последние сутки в столице России выявили ещё 71 случай.