Банк ВТБ устроит кредитные каникулы для граждан, так или иначе пострадавших от пандемии COVID-19. Подробности и сроки программы кредитное учреждение объявит до конца марта.
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Как ранее передавал NEWS.ru, глава ВТБ Андрей Костин пообещал сделать всё для защиты интересов клиентов в условиях коронавирусной пандемии.
По данным на утро 23 марта, количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в России достигло 438. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За последние сутки в столице России выявили ещё 71 случай.
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