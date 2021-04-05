«Всё в руках ФСИН»: адвокат Навального — о его переводе в медсанчасть

https://static.news.ru/photo/4715dce0-963a-11eb-8915-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: alekseynav/ok.ru

Адвокат оппозиционера Алексея Навального Ольга Михайлова узнала о переводе своего подзащитного в медико-санитарную часть из СМИ. Она рассказала, что не знает, будет ли ему оказывать медицинскую помощь врач.

По её словам, в медсанчасти, которая, вероятно, размещена на территории ИК-2, есть только один фельдшер.

Врачей в колонии нет, и всю медицинскую помощь, которая осуществляется на территории колонии, проводит фельдшер, работающий в этой медицинско-санитарной части. Будет или нет туда приглашён какой-то врач, я не знаю, всё в руках ФСИН, — отметила она в эфире телеканала «Дождь».

Накануне во ФСИН рассказали, что Навального перевели из колонии в медико-санитарную часть. Причиной стали выявленные у него признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура.

Ранее Навальный сообщил о вспышке заболеваемости туберкулёзом в колонии, где он отбывает наказание. Как написал оппозиционер, «сегодня уже третьего человека из его отряда госпитализировали с туберкулёзом». При этом в отряде всего 15 человек, поэтому отмечается превышение эпидемиологического порога.

По его словам, когда забрали с туберкулёзом третьего человека, заключённые пошли читать стенд «Профилактика заболеваний», где указывается, что нужно поднимать иммунитет хорошим питанием и белковой пищей. Это вызвало у них смех.

Сам Навальный рассказал, что у него наблюдаются сильный кашель и температура 38,1 градуса.

31 марта оппозиционер объявил голодовку в колонии. Об этом заключённый написал в своём микроблоге. Он пояснил, что у него нет других способов борьбы против несправедливого отношения к себе. Навальный сообщил, что у него сильно заболела спина и ноги, появилось онемение в конечностях, писал NEWS.ru.