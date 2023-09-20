«Все тряслось, как дрон врезался»: жители Балашихи раскрыли детали взрыва В среду утром обрушились три этажа дома по адресу: Октябрьская, 10

Фото: NEWS.ru

20 сентября в 08:25 на четвертом этаже многоквартирного дома в Балашихе произошел взрыв. По последним данным, погибли пять человек — трое местных жителей и двое спасателей, еще 13 пострадали, семь из них госпитализированы. 170 жильцов дома эвакуировали. Корреспондент NEWS.ru побывал на месте происшествия и поговорил с очевидцами событий. Подробности — в нашем репортаже.

Что произошло в Балашихе

В результате взрыва обрушились третий, четвертый и пятый этажи дома по адресу: Октябрьская, 10. Около десяти квартир получили серьезные повреждения. Под завалами остаются люди. В 11 утра спасатели слышали голоса женщины и ребенка.

Позднее произошло повторное обрушение перекрытий, в результате которого два сотрудника МЧС погибли, четверо пострадали.

«Женщину с ребенком, которые находились под завалом, не слышно с тех пор, как второй раз произошло обрушение. Голоса пропали, когда плита упала», — рассказал NEWS.ru сотрудник ГКУ «Мособлспас».

Фото: NEWS.ru

Почему мог взорваться газ в Балашихе

Старший помощник руководителя Главного управления СК России по Московской области Ольга Врадий рассказала NEWS.ru, что по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело. Для дальнейшего расследования оно передано в первое управление по расследованию особо важных дел.

«В настоящее время следователи и криминалисты проводят обыски и осмотры, а также выемку необходимых документов в офисах управляющей и газовой компаний. Допрашиваются их сотрудники. К настоящему времени следствием рассматривается ряд версий произошедшего, в том числе неисправность газового оборудования, а также возможное недобросовестное использование газовых приборов. Приоритетной версии к настоящему моменту нет, потому что пока происходит разбор завалов, на месте работают следователи, криминалисты, специалисты», — сказала в своем заявлении Ольга Врадий.

Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудники газовой службы проверяли оборудование в доме в Балашихе, где произошел взрыв, месяц назад. По его данным, газовики обошли все квартиры, кроме шести, в которых им не открыли.

Сейчас для жильцов дома организованы пункты временного размещения, спальные места находятся на втором этаже Дома культуры, который расположен неподалеку. С людьми работают психологи. Местные жители начали приносить пострадавшим гуманитарную помощь.

«В данный момент мы организуем прием и выдачу гуманитарной помощи. Принимаются постельное белье, одеяла, нескоропортящиеся продукты. Организовано питание для пострадавших. Помощь несут жители близлежащих домов и соседних районов. Уже достаточно много набрали, но принимаем еще, потому что людей очень много», — рассказала NEWS.ru волонтер молодежного центра «Новый свет» Виктория Фирсова.

Фото: NEWS.ru

По последним данным, в доме, где произошел взрыв, начался пожар. Находящиеся на месте пожарные пытаются потушить возгорание.

Что говорят очевидцы о взрыве в Балашихе

Жительница соседнего дома Наталья рассказала NEWS.ru, что она сразу проснулась от звука.

«Взрыв был очень сильный, у меня дома все аж затряслось. Я сразу подумала, что это, наверное, дрон куда-то врезался. Вышла на балкон, смотрю, а здесь все задымлено. Хотя это, скорее всего, была пыль, а не дым, все заполонено было ею. Я выбежала, подошла к разрушенному подъезду, запаха газа не было даже близко», — пояснила Наталья.

Татьяна Журавлева живет напротив разрушенного здания. Ее дом расположен примерно в 15 метрах. Она рассказала NEWS.ru, что в ее квартире выбило стекла.

«Я начала собираться на работу, и вдруг раздался взрыв. У меня квартира сквозная, я обнаружила выбитые насквозь стекла, с обеих сторон. В подъезде у людей то же самое, у некоторых даже двери повреждены. Внутри моей квартиры покорежило немного мебель, дорожки на стенах остались, теперь ремонт нужен», — говорит Татьяна, вынося посеченные осколками москитные сетки из дома.

Жительница квартиры на первом этаже из пострадавшего третьего подъезда рассказала, что примерно в 08:20, когда произошел взрыв, она была на кухне.

«У меня квартира выходит на две стороны, а шахта лифта проходит за кухней. Сначала было впечатление, что это лифт падал. Такой грохот, все сотряслось несколько раз. Это не то что был взрыв, хлопка не было, был просто большой грохот, все тряслось. Я побежала», — рассказала она.

Жанна Шутенкова и ее сын Егор, которые жили в квартире на восьмом этаже разрушенного подъезда, ушли из дома раньше, чем произошел взрыв.

«Мне уже сын прислал видео, что происходит. А ему его друзья рассказали. Я сразу рванула домой, хорошо, что рядом была. Наша квартира визуально целая, но нас туда не пустят за документами», — рассказывает NEWS.ru Жанна.

Фото: NEWS.ru

Как сказали жильцам, в помещении разрушены опоры, поэтому там находиться опасно. «Все документы, все там. Обещали предоставить какое-то жилье, но я еще пока ничего не знаю. Первые дни будем у друзей, а потом видно будет. Я пока не осознаю», — добавила Жанна.

Егор добавил, что для жильцов третьего подъезда создали общий чат, куда поступает вся оперативная информация.

«Нам повезло, что никого дома не было, мы на работу ушли. Но мы знаем людей, которых пока не могут найти, — женщину с дочкой. Мы видели отца семейства, он рвался, его не пропускали, там МЧС работает», — сказал Егор.

Когда жители дома в Балашихе вернутся в квартиры

По словам Шутенкова, жителям соседних подъездов обещали, что вечером они смогут зайти в квартиры, чтобы забрать документы и личные вещи.

Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru

«Про третий подъезд ничего. По восстановлению секций что-то скажут после экспертизы, которую будут проводить несколько дней. Если восстановлению подлежит, то это растянется надолго, вплоть до полугода. То есть мы не знаем, сможем ли мы зайти. У нас нет ни документов, ни вещей — ничего. Есть на картах деньги, но мама, как назло, кошелек с ними забыла дома», — рассказал Егор.

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