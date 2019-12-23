https://static.news.ru/photo/f2d928b6-2633-11ea-b7e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спикер Совета Валентина Матвиенко 24 декабря ответила на вопрос NEWS.ru о том, как она собирается отпраздновать Новый год.

Оказалось, что в планах у спикера Совфеда посещение Большого театра, прогулки по Москве и общение с родными.

Матвиенко отметила: у неё в семье есть традиция. В конце года в столицу приезжает сын, невеста и внучка. Семья идёт в Большой театр на «Щелкунчика», гуляет по праздничной Москве, посещает каток и не только.

Сами же новогодние праздники спикер Совфеда проведёт с родными и близкими в Санкт-Петербурге.

Все то же, что и у вас, поверьте. Студень и всё, что положено. Под бой курантов слушаем поздравление президента, пьём шампанское, — рассказала Матвиенко.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель Совета Федерации прокомментировала инициативу, согласно которой 31 декабря может официально стать выходным днём.

Она сказала, что поддерживает эту идею, однако в данном вопросе есть свои нюансы. По словам Матвиенко, необходимо договориться о том, какой из праздничных выходных будет перенесён на 31 декабря.