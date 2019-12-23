Спикер Совета Валентина Матвиенко 24 декабря ответила на вопрос NEWS.ru о том, как она собирается отпраздновать Новый год.
Оказалось, что в планах у спикера Совфеда посещение Большого театра, прогулки по Москве и общение с родными.
Матвиенко отметила: у неё в семье есть традиция. В конце года в столицу приезжает сын, невеста и внучка. Семья идёт в Большой театр на «Щелкунчика», гуляет по праздничной Москве, посещает каток и не только.
Сами же новогодние праздники спикер Совфеда проведёт с родными и близкими в Санкт-Петербурге.
Все то же, что и у вас, поверьте. Студень и всё, что положено. Под бой курантов слушаем поздравление президента, пьём шампанское, — рассказала Матвиенко.
Ранее NEWS.ru писал, что председатель Совета Федерации прокомментировала инициативу, согласно которой 31 декабря может официально стать выходным днём.
Она сказала, что поддерживает эту идею, однако в данном вопросе есть свои нюансы. По словам Матвиенко, необходимо договориться о том, какой из праздничных выходных будет перенесён на 31 декабря.
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