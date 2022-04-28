«Всё сойдет с рук»: Бондаренко объяснил неприкосновенность Соловьёва Бондаренко оценил перепалку Соловьёва и Куйвашева фразой «ему всё сойдет с рук»

Владимир Соловьёв / Фото Federation Council of Russia/Global Look Press

Высказывания журналиста Владимира Соловьёва в адрес жителей Екатеринбурга и его перепалка с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым абсолютно недопустимы, заявил NEWS.ru депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко. По его словам, Соловьёв показывает непрофессионализм, «сущность пропагандисткой системы», и ему «всё сойдёт с рук».

Очевидно, что подобные высказывания должны быть предметом внимания правоохранительных органов, потому что потенциально это можно расценивать, как разжигание розни и ненависти. Это должно осуждаться со стороны общества, и Следственный комитет, на мой взгляд, должен здесь проводить проверки, — сказал Бондаренко.

При этом он полагает, что в отношении Соловьёва «не может быть и речи» о каких-то проверках, так как он «неприкасаемый» и его ценность в условиях нынешних реалий сложно переоценить.

Очевидно, что ему всё сойдёт с рук. На этом примере в очередной раз граждане увидят, что закон абсолютно не равен для всех, что есть двойные стандарты, — подытожил Бондаренко.

Ранее Соловьёв резко ответил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву на видеообращение, в котором глава региона осудил слова ведущего о Екатеринбурге, ставшего «центром мерзотной либероты». Куйвашев в своём послании сказал, что жители Урала будут ждать Соловьёва, чтобы ответить на обвинения.