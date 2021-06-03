«Скучно и по правилам»: школьники поделились впечатлениями от ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/dc276508-c47d-11eb-b0b0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выпускники школ 3 июня сдали первый ЕГЭ по русскому языку. Они рассказали журналистам Readovka, что экзамен прошёл спокойно.

Всё скучно и по правилам, даже в очереди на металлоискатель разметку полтора метра заставили соблюдать, — поделился выпускник из Иркутской области.

Школьница из Челябинской области рассказала, что ей попалась «решаемая» тестовая часть, но трудный текст для сочинения, а её друзьям — наоборот. Ученица из Оренбургской области считает, что варианты на экзамене были проще, чем те, что использовались при подготовке. Также она поделилась историей своего одноклассника, который перенервничал и дважды пытался войти в чужой кабинет после посещения туалета.

Жительница Иркутска рассказала, что во время экзамена соблюдалась социальная дистанция, а учащиеся разных школ заходили в здание в отведённое для них время. Однако маски практически никто из школьников не носил.

Единственное, что было ужасно, так это то, что в такой большой школе, вроде и с соответствующим бюджетом, были тараканы. Передо мной сидела девочка и прямо по её стулу ползло насекомое, — заметила она.

Результаты ЕГЭ по русскому языку будут известны 22 июня. Стартовал ЕГЭ в России 31 мая.

Как сообщалось ранее, основной период ЕГЭ пройдёт с 31 мая по 2 июля. Резервный назначен на дни с 12 по 17 июля. Наиболее массовый ЕГЭ (русский язык) состоится 3 и 4 июня. Математику выпускники будут сдавать 7 числа, историю и физику — 11-го, обществознание — 15-го, биологию и письменный иностранный — 18-го.