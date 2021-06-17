«Всё очень сложно»: в водоканале Воронежа объяснили метровую дыру в трубе

https://static.news.ru/photo/97ce7ea4-cf5a-11eb-84ad-96000091f725_660.jpg Фото: voronezh.rosvodokanal.ru

Дыра диаметром в метр, которая появилась в водопроводе в Левобережном районе Воронежа, возникла из-за целого ряда причин. Об этом NEWS.ru рассказали в пресс-службе компании «Росводоканал Воронеж».

Во-первых, водовод на этом месте старый, 60-х годов прокладки. Во-вторых, проложен он вблизи, прямо очень близко к железной дороге, которая эксплуатируется очень интенсивно. Это очень губительно для такой трубы, она должна неподвижно лежать. Видимо, в тот момент, когда перекладывали, или железная дорога так интенсивно не эксплуатировалась, или просто не учли этот фактор. И третья причина — обильные дожди в последнее время, которые спровоцировали движение грунта и провалы его, — сообщила сотрудница водоканала.

В пресс-службе не смогли ответить на вопрос о том, когда этот участок водопровода ремонтировался. Там отметили, что проводят плановую перекладку труб, если на них происходят аварии два раза в год. На этой трубе сейчас произошла первая авария, однако теперь её «держат на контроле».

Всё очень сложно там вообще. На том месте, где нашли прорыв трубы, находятся два гаража (находились, их сейчас убрали) и много мусора, — отметили в компании.

Сейчас специалисты приступили к земляным работам на месте аварии.

Руководитель управления ЖКХ администрации Воронежа Дмитрий Соломаха, в свою очередь, рассказал NEWS.ru, что в настоящий момент вся магистраль водопровода перекрыта, сотрудники МЧС откачивают воду. По его словам, водоканал будет подвозить воду пострадавшим, а также местные власти занимаются вопросом расселения людей. Местная управа организует оперативный штаб.

Утром 17 июня местный водоканал в соцсети «ВКонтакте» сообщил , что в Левобережном районе Воронежа произошёл прорыв трубы, диаметр повреждений составил метр. После переключения потока воды на водопроводы крупных диаметров без воды остались три жилых дома.

В феврале авария на сетях саратовского водоканала привела к ограничению подачи воды в дома 424 тысяч жителей. Люди остались без воды из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводном комплексе.