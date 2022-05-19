Всё лучшее – детям: как по американскому образцу создавали Пионерию 19 мая 1922 года в СССР была создана Всесоюзная пионерская организация.

Фото Олег Иванов, Борис Кавашкин/ТАСС

Новое общество не получится без воспитания его членов, считали большевики. А чтобы дело шло быстрее и надежнее, начинать его надо прямо с детского возраста. Однако у новой советской власти не было кадров и возможностей. В стране бушевала Гражданская война, и было несколько не до того. Вот тогда-то советские руководители обратили внимание на уже действующее в стране скаутское движение. Оставалось только приспособить его к задаче построения нового общества.

С чего начинается детство

Советская пионерия началась со скаутского движения. Действительно, именно эти организации оказали огромное влияние на единственную массовую детскую организацию СССР. Но началось всё на самом деле с Майских союзов.

Организация была во многом скопирована с американских детских общество по охране птиц. В США с 4 мая 1894 года стал проводиться День птиц. По замыслу его организаторов, этот день был кульминацией ежегодных природоохранных мероприятий, специально заточенный для обывателей и особенно детей. Тогдашний главный орнитолог Чарльз Бэбкок считал, что если обучить детей бережному отношению к природе, законы не понадобятся. Тем не менее 19 марта 1902 года во многом под влиянием американских и европейских орнитологов был принята «Международная конвенция по охране птиц, полезных в сельском хозяйстве».

Детские природоохранные организации, которые в тот момент росли по обе стороны Атлантики, немедленно получили международную раскрутку и легитимацию. Модное дело было быстро подхвачено в Российской империи. Организации получили название — Майские союзы, их уставы утверждались губернаторами, им покровительствовали Русское географическое общество, имперская верхушка и Академия наук. Однако дело оказалось во многом полумертвым.

Спортом деревенских ребятишек во многих местностях остается «дранье гнезд» и усердное истребление молодой растительности, – подытоживала действия союзов статья из энциклопедии Брокгауза и Ефрона.

Ожидание близкой войны (и зарубежные примеры) привело к тому, что в Российской империи стали быстро плодиться массовые детские организации, задачей которых была подготовка юношества к армии. Одним из них было «потешное» движение, чаще всего действовавшее на базе училищ и гимназий и охватывавшее подростков. Но, конечно же, самым известным было скаутское движение.

Его основал гвардейский штабс-капитан Олег Пантюхов 30 апреля 1909 года. Взрывной рост скаутского движения начался со времен Первой мировой войны. Во-первых, дети и подростки занимались помощью семьям солдат, пострадавших на войне. Во-вторых, сбором посылок и подарков раненым, находящимся в госпиталях. В-третьих, пропагандой патриотических настроений. В-четвертых, скауты помогали в сельскохозяйственных работах. В ситуации, когда в армию были призваны миллионы крестьян, это была одна из самых важных работ организации.

И всё же, несмотря на покровительство и войну, которая демонстрировала необходимость массового расширения такого рода детской организации, к 1917 году в скаутах состояло от 20 тысяч до 50 тысяч человек. Что для России было каплей в море.

Члены одного из первых пионерских отрядов в Новосибирске, 1925 год РИА Новости

От скаутов к пионерам

После Октябрьской революции 1917 года власти новой социалистической России поставили ребром вопрос о массовой детской организации. Майские союзы, «потешники» и прочие скауты были сочтены «буржуазными» и немедленно выкинуты на обочину истории. Но это официально. На самом деле большинство руководителей детских массовых организаций, поначалу недоверчиво относившихся к новой власти, уже с конца 1917 года начинают активно сотрудничать с большевиками.

Страна быстро скатывалась к гражданской войне. Руководство ВКП(б) её не боялось, но при случае надо было откуда-то взять обученные резервы. Владимир Бонч-Бруевич, друг и сподвижник главы советского государства Владимира Ленина, предложил использовать «коммунистический» скаутинг именно в этих целях.

Это было логично и понятно — организации уже были. Их руководство было готово записаться хоть в коммунистические шахиды, лишь бы в новых условиях им дали возможность работать. Что самое главное, эти люди уже успели выстроить детские организации. Оставалось их поставить на довольствие партийных организаций и коммунистической молодежки — комсомола.

Первые юношеские коммунистические скаутские организации появляются в июле 1918 года. Самое время: восстал Чехословацкий корпус, советская власть подавляет Ярославское восстание, — страна влетела в Гражданскую войну. Теперь она зависит от массового военизированного и патриотично настроенного детского и молодежного движения, которое и в тылу к станкам встанет, и военный резерв подготовит, и будет явным символом стабильности новой власти.

В декабре для координации их деятельности был создан оргкомитет Всероссийского союза юных коммунистов-скаутов (ЮК-скаутов). Новая организация была успешной, особенно в провинции. По большому счету, она была чуть ли не единственной, которая предоставляла хотя бы какой-то упорядоченный досуг для детей и подростков. И что важней всего — они крутились в своей среде, их социализация проходила среди их же сверстников. Это позволяло хоть как-то отвлечься от ужасов войны, подступающего голода и массовых эпидемий тифа, дифтерии и дизентерии, охвативших всю страну.

Проблема была в том, что коммунисты-скауты оказались сверхуспешны. РКСМ, которому было поручено курирование этой организации, столкнулся с тем, что «малолетки» стали переманивать в свои организации членов комсомола. С их упорством и энергией РКСМ мог в будущем столкнуться с тем, что он окажется на вторых ролях.

Проблему с успешным конкурентом решили административным путем. На II съезде РКСМ, который проходил 5–8 октября 1919 года, «юкизм» был заклеймен как механическая «склейка буржуазной скаутской системы и коммунистической фразы». Партийная молодежка приняла решение о немедленном роспуске всех скаутских организаций, включая «юков».

Пионеры у костра В. Никулин/РИА Новости

Но просто было на бумаге, а на местах решения вышестоящих инстанций периодически игнорировали. Зачем что-то ломать, когда это работает и благодаря этому у местного начальства голова не болит? Опять же, отчетность — за счет «юков» всегда можно показать, как хорошо поставлена работа на «молодежном фронте». Хотя было большое число примеров, когда ЮК-скаутов запрещали и распускали, как это было в Уфе в 1920–1921 годах.

И всё же «юкизм» вполне себе действовал, процветал на местах в последующие несколько лет. В Иваново-Вознесенске местные скауты выпускали газету «Юный спартаковец». В городе Шуя отряды ЮК-скаутов массово создавались в 1919–1920 годах, прямо после решения об их роспуске. Особенно популярны были спортивно-гимнастические клубы, в которых занимались легкой и тяжелой атлетикой, боксом, фехтованием, стрельбой и штыковым боем. Помимо этого ЮК-скауты занимались сбором топлива для школ, детсадов и больниц. В целом их задачи во многом напоминали задачи скаутского движения во время Первой мировой войны, за тем исключением, что новая организация была сильно более милитаризированная и идеологически заряженная.

При этом часто получалось так, что формально распущенные отряды скаутов переименовывались в ЮК-скаутов и продолжали работать под крылом партийных организаций. А начиная с 1919 года, именно «юки» стали массово готовить пионервожатых и кадры будущей всесоюзной детской организации. На местах партийная молодежка, вплоть до губернского уровня, в отличие от центральных органов РКСМ, оказывала «юкам» всемерную поддержку.

В январе 1922 года в Москве состоялась встреча между руководством РКСМ и просоветски настроенных «скаутов»-руководителей. Было решено создавать детские группы при комсомольских ячейках. Вот с этого момента начинается быстрое оформление новой всесоюзной детской организации. В мае 1922 года была закончена работа над уставом детских групп юных пионеров имени Спартака. Согласно ему получалось, что коммунистическое воспитание детей и подростков будет базироваться на скаутской методике. Наконец, 19 мая 1922 года II Всероссийская конференция РКСМ приняла резолюцию о создании пионерской организации во всей стране. Только в 1924 году, после смерти Ленина движение начнет носить его имя. Так, СССР получает свою собственную, централизованную детскую организацию, в которую оказываются вовлечены большинство детей вплоть до 1991 года.