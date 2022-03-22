«Вся жизнь кувырком»: психолог предостерёг от связей с «роковыми женщинами»

Отношения с роковой женщиной могут сильно травмировать при расставании, заявил психолог Денис Каменский изданию argumenti.ru. Такой женщиной, по его словам, является та, в отношении которой мужчина испытывает наиболее сильное чувство страсти, но не любви. Обычно она яркая и легко привлекает внимание окружающих.

История взаимоотношений с роковой женщиной — это всегда про обладание неким идеальным объектом, но при этом ни в коем случае не про любовь. Расторжение с идеальным объектом всегда сильно травмирует. Получаемая при расставании травма отчасти похожа на потерю матери или отца. Как показывает практика, самым правильным решением является отказ от такого типа женщин. К сожалению, в реальности многие мужчины этого не понимают, и поэтому вся жизнь у них идёт кувырком, — сказал Каменский.

Он добавил, что общество приписывает таким девушкам чувственность, нежность, сексуальность и весёлый нрав. Роковыми же можно назвать слишком сильные проявления этих качеств, считает психолог.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что в России число влюблённых мужчин оказалось больше, чем женщин. Во влюблённости признались 61% российских мужчин и всего лишь 53% женщин. Чаще всего влюбляются россияне в возрасте 25–34 лет (75%), реже всего — в возрасте старше 60 лет (42%). О том, что они ни в кого не влюблены, заявили 40% опрошенных.