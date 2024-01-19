Вся Россия спасает кота Твикса: как хвостатые стали диктовать повестку дня

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Не успел уйти на радугу откормленный кот Виктор, которого несколько лет назад не пустили с хозяином в салон самолета, как вся страна с напряжением начала следить за поиском в Кирове высаженного из поезда кота по имени Твикс. Он стал жертвой обычного для кошек любопытства. Вспомним еще и массовую поддержку, полученную в Зеленоградске котом Сергеем, которого целый Роспотребнадзор выселил из магазина. Придется признать: хвостатые просто диктуют ныне общенациональную информационную повестку и способствуют смягчению наших иногда чересчур суровых нравов.

Вспомним стихи Заходера

Глядя на всю нынешнюю «котовасию», невольно вспоминаются строчки Бориса Заходера: «Кошки не болтают чепухи, не играют в домино и шашки, не обязаны писать стихи, им плевать на разные бумажки».

И действительно несколько лет назад прославился кот Виктор, видимо, обладавший изрядным аппетитом. Его с хозяином, летевшим из Риги домой и сделавшим пересадку в Москве, не пустили в салон воздушного лайнера, поскольку весил пушистик более восьми килограммов. Откуда взялась такая сакральная цифра живого кошачьего веса, никто толком широкой общественности объяснить так и не смог.

Тогда хозяин, не желавший, чтобы его питомец маялся бы в клетке в багажном отделении, пошел на подлог и успел представить на контроле похожего, но менее тяжелого хвостатого. Когда такой обман обнаружился, то хозяина лишили запаса накопленных миль. Но другая авиакомпания запустила рекламу: «Мы рады любым котам!»

Тем не менее кот реально прославился. И его уход не остался незамеченным. Выиграла ли от того скандала наша ведущая авиакомпания? Вряд ли!

Излишне бдительная проводница

А тут новое происшествие. Излишне любопытный кот вылез из своей переноски и отправился исследовать вагон поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург. Видимо, его хозяйка утратила бдительность. Прогулку животного засекла проводница и после краткого опроса первых попавшихся ей на глаза пассажиров волюнтаристски высадила кота прямо на мороз на вокзале в Кирове.

Теперь кировские волонтеры начали поиски жертвы железнодорожной бюрократии. Вполне возможно, что этим прецедентом заинтересуются и юристы, поскольку домашнее животное признается таким же имуществом, как и любое другое. Это обстоятельство было неоднократно подтверждено нашими судами, когда разводящиеся супруги делили котов и собак.

А потому если с котом Твиксом что-то случится, то РЖД и лично проводнице может быть вчинен немалый иск, включая и компенсацию за моральный ущерб. Читали же все у Стругацких: «Коты — древнее и неприкосновенное животное».

«Но трогать ее не моги, не моги за ее малый рост»

Эти популярные благодаря известному фильму «Республика ШКИД» строчки могла знать и проводница, но к сердцу не приняла. Кто не любит животных, не любит и людей. Зрелость общества во многом определяется отношением к братьям нашим меньшим. У нас и Закон «О жестоком обращении с животными» принят. И его стали активно применять. Но отдельные эксцессы все еще случаются.

А выселенный из продуктового магазина по доносу кот Сергей из своего нового дома все время норовит вернуться на место своей многолетней службы.

Ну что с него возьмешь? Одно слово — кот.

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