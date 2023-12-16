Киев устроил массовый налет дронов на Крым: как ВСУ атакуют РФ 16 декабря ВС России отразили подряд несколько атак БПЛА ВСУ на Крым и Курскую область

Фото: МО Украины

В ночь на 16 декабря 2023-го Минобороны РФ сообщило в ведомственном Telegram-канале об уничтожении свыше 30 БПЛА ВСУ, запущенных в сторону Крыма. По информации военных, ВСУ пытались атаковать полуостров с 20:30 до 22:30 часов мск и с 23:00 до 23:50 часов мск.

ВСУ выпустили по Крыму свыше 30 беспилотников

Российские средства ПВО за два часа уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что атака произошла в пятницу, 15 декабря, в период с 20:30 до 22:30.

«Сегодня в период с 20:30 до 22:30 часов мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Республики Крым. Российскими средствами ПВО <...> уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов», — передает МО РФ.

Позднее Минобороны РФ добавило, что 15 декабря в период с 23:00 до 23:50 мск пресечена еще одна попытка Киева атаковать БПЛА самолетного типа объекты на территории Крыма.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены еще шесть украинских беспилотных летательных аппаратов», — подытожили в ведомстве.

ВСУ пытались атаковать два района Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали Дмитриевский и Железногорский районы, обошлось без пострадавших. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«В селе Крупец Дмитриевского района три прилета. По предварительной информации, в восьми домах пострадали заборы, окна, крыши. Также удар нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева — повреждена компрессорная станция. Подомовой обход продолжается. Глава района на месте», — отметил Старовойт.

ПО его словам, в Железногорском районе БПЛА ВСУ повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского ГОКа, аварийные бригады выехали на место для устранения последствий. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Позже официальный Telegram-канал правительства Курской области сообщил, что Михайловский ГОК работает в штатном режиме, ремонтные службы оперативно восстановили работу линии электроснабжения одного из объектов комбината после падения беспилотного летательного аппарата, происшествие не оказало влияния на производственную деятельность предприятия.

Кроме того, Старовойт сообщил о поврежденном в результате обстрела ВСУ легковом автомобиле в поселке Краснооктябрьский Глушковского района. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Поселок Краснооктябрьский Глушковского района подвергся обстрелу со стороны Украины. К счастью, пострадавших нет. Поврежден один легковой автомобиль. Собственнику обязательно окажем помощь», — отметил Старовойт.

Фото: МО Украины

Подорвавшийся на мине белгородец скончался

Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что в ночь на 16 декабря «Игорь Васильевич, мужчина, подорвавшийся на мине в Краснояружском районе, умер в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего». Минобороны РФ информацию не комментировало.

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«Невозможно подобрать слова, чтобы утешить близких. Выражаю искренне соболезнования семье погибшего. Будем помогать всем, чем можно», — отметил Гладков.

ВСУ нанесли авиа- и артиллерийские удары по Белгородской области

Гладков также заявил, что в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено четыре артиллерийских снаряда, из гранатомета обстреляли село Щетиновка — зафиксировано два гранатометных выстрела. Кроме того, по его данным, в селах Красный Хутор и Журавлевка с БПЛА сброшено три и четыре осколочных боеприпаса соответственно, ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.

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«В Борисовском районе из гранатомета обстреляли окраину села Богун-Городок — зафиксировано четыре гранатометных выстрела. Обошлось без последствий. В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый — установлено три прилета. Никто не пострадал, разрушений нет», — добавил Гладков.

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По его словам, в Краснояружском районе по окраине поселка Задорожный ВСУ выпустили три артиллерийских снаряда, пострадавших и разрушений нет. Над селом Репяховка системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа, обошлось без последствий на земле, добавил Гладков.

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«В Шебекинском городском округе по МАПП „Шебекино“ выпущено 13 минометных снарядов, по селам Новая Таволжанка и Муром — по два минометных снаряда. Также в Муроме противник сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — рассказал Гладков.

Один человек пострадал при пожаре на нефтебазе в Донецке после обстрела ВСУ

Один человек пострадал в результате пожара на заправочной станции в Буденновском районе Донецка, который произошел в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, ранения получил мужчина 1960 года рождения. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«По дополнительной информации, во время ночного обстрела в Буденновском районе по ул. Буденного ранен мужчина 1960 г. р.», — написал Кулемзин.

Глава Донецка добавил, что минувшей ночью украинская армия семь раз атаковала территорию города. Обстрелам подверглись также Киевский и Куйбышевский районы.

Он подчеркнул, что в направлении Куйбышевского района ВСУ выпустили пять снарядов. В результате обстрела там пострадали один мирный житель — мужчина 1991 года рождения. Помимо этого, повреждения получили фасады и остекление одного из жилых домов.

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