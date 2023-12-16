В ночь на 16 декабря 2023-го Минобороны РФ сообщило в ведомственном Telegram-канале об уничтожении свыше 30 БПЛА ВСУ, запущенных в сторону Крыма. По информации военных, ВСУ пытались атаковать полуостров с 20:30 до 22:30 часов мск и с 23:00 до 23:50 часов мск.

ВСУ выпустили по Крыму свыше 30 беспилотников

Российские средства ПВО за два часа уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что атака произошла в пятницу, 15 декабря, в период с 20:30 до 22:30.

«Сегодня в период с 20:30 до 22:30 часов мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Республики Крым. Российскими средствами ПВО <...> уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов», — передает МО РФ.

Позднее Минобороны РФ добавило, что 15 декабря в период с 23:00 до 23:50 мск пресечена еще одна попытка Киева атаковать БПЛА самолетного типа объекты на территории Крыма.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены еще шесть украинских беспилотных летательных аппаратов», — подытожили в ведомстве.

ВСУ пытались атаковать два района Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали Дмитриевский и Железногорский районы, обошлось без пострадавших. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«В селе Крупец Дмитриевского района три прилета. По предварительной информации, в восьми домах пострадали заборы, окна, крыши. Также удар нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева — повреждена компрессорная станция. Подомовой обход продолжается. Глава района на месте», — отметил Старовойт.

ПО его словам, в Железногорском районе БПЛА ВСУ повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского ГОКа, аварийные бригады выехали на место для устранения последствий. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Позже официальный Telegram-канал правительства Курской области сообщил, что Михайловский ГОК работает в штатном режиме, ремонтные службы оперативно восстановили работу линии электроснабжения одного из объектов комбината после падения беспилотного летательного аппарата, происшествие не оказало влияния на производственную деятельность предприятия.

Кроме того, Старовойт сообщил о поврежденном в результате обстрела ВСУ легковом автомобиле в поселке Краснооктябрьский Глушковского района. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Поселок Краснооктябрьский Глушковского района подвергся обстрелу со стороны Украины. К счастью, пострадавших нет. Поврежден один легковой автомобиль. Собственнику обязательно окажем помощь», — отметил Старовойт.

Фото: МО Украины

Подорвавшийся на мине белгородец скончался

Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что в ночь на 16 декабря «Игорь Васильевич, мужчина, подорвавшийся на мине в Краснояружском районе, умер в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего». Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Невозможно подобрать слова, чтобы утешить близких. Выражаю искренне соболезнования семье погибшего. Будем помогать всем, чем можно», — отметил Гладков.

ВСУ нанесли авиа- и артиллерийские удары по Белгородской области

Гладков также заявил, что в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено четыре артиллерийских снаряда, из гранатомета обстреляли село Щетиновка — зафиксировано два гранатометных выстрела. Кроме того, по его данным, в селах Красный Хутор и Журавлевка с БПЛА сброшено три и четыре осколочных боеприпаса соответственно, ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«В Борисовском районе из гранатомета обстреляли окраину села Богун-Городок — зафиксировано четыре гранатометных выстрела. Обошлось без последствий. В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый — установлено три прилета. Никто не пострадал, разрушений нет», — добавил Гладков.

По его словам, в Краснояружском районе по окраине поселка Задорожный ВСУ выпустили три артиллерийских снаряда, пострадавших и разрушений нет. Над селом Репяховка системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа, обошлось без последствий на земле, добавил Гладков.

«В Шебекинском городском округе по МАПП „Шебекино“ выпущено 13 минометных снарядов, по селам Новая Таволжанка и Муром — по два минометных снаряда. Также в Муроме противник сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — рассказал Гладков.

Один человек пострадал при пожаре на нефтебазе в Донецке после обстрела ВСУ

Один человек пострадал в результате пожара на заправочной станции в Буденновском районе Донецка, который произошел в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, ранения получил мужчина 1960 года рождения. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«По дополнительной информации, во время ночного обстрела в Буденновском районе по ул. Буденного ранен мужчина 1960 г. р.», — написал Кулемзин.

Глава Донецка добавил, что минувшей ночью украинская армия семь раз атаковала территорию города. Обстрелам подверглись также Киевский и Куйбышевский районы.

Он подчеркнул, что в направлении Куйбышевского района ВСУ выпустили пять снарядов. В результате обстрела там пострадали один мирный житель — мужчина 1991 года рождения. Помимо этого, повреждения получили фасады и остекление одного из жилых домов.

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