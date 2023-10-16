Российские бойцы сожгли сотни танков ВСУ: новости СВО на вечер 16 октября

Фото: МО РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил во время совещания с президентом Владимиром Путиным, что Вооруженные силы Украины пытаются перейти к наступательным действиям на разных направлениях. По его словам, ВС России улучшили свое положение и не допустили продвижения противника. По словам Шойгу, Россия смогла выстроить глубоко эшелонированную активную оборону на всех направлениях СВО. Глава Минобороны заявил, что за время контрнаступления ВСУ потеряли сотни танков и 1,5 тысячи бронированных машин.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 16 октября, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ не могут прорвать оборону российской армии

Заместитель командующего добровольческим штурмовым корпусом «Экспедиционный» Анатолий Бибилов заявил, что ВСУ не смогут прорвать оборону российских войск в районе Клещеевки в ДНР.

Экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что российские войска предпринимают активные действия в районе Купянска в Харьковской области. По его словам, украинские солдаты отказались от тактики наступления и несут крупные потери. Начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что в течение последних суток ВСУ потеряли до двух рот личного состава в районе Купянского направления.

На Запорожском направлении, по словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, штурмовые отряды украинской армии пытались прорвать оборону ВС РФ у населенного пункта Вербовое. Но Киев не учел свою ошибку после первой неудачной вылазки, вторая атака ВСУ также не увенчалась успехом, сообщил политик. Кроме того, отметил Рогов, украинская армия лишилась двух бронемашин и трех автомобилей в ходе боев на Ореховском направлении.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что за прошедшую неделю потери ВСУ резко выросли на Краснолиманском и Купянском направлениях. По его словам, в совокупности они превзошли потери на Донецком направлении, которые считались до последнего времени самыми большими.

ВС России поразили оружейные склады и топливные хранилища Вооруженных сил Украины на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он также отметил, что в районах Архангельского Херсонской области, Дмитровки и Звонецкого Днепропетровской области средства противовоздушной обороны уничтожили два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 Воздушных сил ВСУ. Также военные перехватили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт оценил перспективы осеннего наступления ВС РФ

Военный аналитик Юлиан Репке написал в статье Bild, что Авдеевка может повторить судьбу Артемовска, поскольку российская армия намерена продолжать наступление. По его словам, план состоит в том, чтобы обойти город с запада, взяв под контроль Северное, Степовое и Бердычи. Если российским силам удастся это сделать, то Авдеевка будет окружена, отметил Репке. По его словам, ВС РФ используют на данном направлении пехоту, танки, БМП, а также другую тяжелую технику.

Военкор Александр Сладков считает, что не стоит ожидать активных военных действий от российских сил осенью и предстоящей зимой. По его словам, для этого сперва необходимо создать наступательный потенциал, превышающий оборонный потенциал противника. При этом Сладков отметил, что ВСУ также будут укрепляться.

Россиянка ищет пропавшего в зоне СВО сына

Агентство URA.RU сообщило, что мать российского военнослужащего из Екатеринбурга Наталья Чинькова ищет сына Ивана, который отправился в зону СВО в составе подразделения чеченского спецназа «Ахмат». Она обращалась в различные инстанции, однако все ее просьбы были оставлены без ответа, отмечает агентство. По информации URA.RU, военный получил боевое ранение стопы, из-за чего был эвакуирован с территории боевых действий. Позже он числился пропавшим без вести.

Украинскому морпеху дали пожизненный срок

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы украинского морского пехотинца Леонида Онупко, который отдал приказ о расстреле десяти мирных жителей. Следствие установило, что с 15 марта по 4 апреля 2022 года 45-летний командир роты 36-й бригады морской пехоты ВСУ Онупко блокировал территорию Мариуполя, препятствуя свободному выходу гражданских из города.

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