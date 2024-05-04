ВСУ попытались отбиться от ночного налета БПЛА и попали на видео

Фото: МО Украины

Бойцы Вооруженных сил Украины попытались отразить ночной налет беспилотников, пишет издание «Страна.ua». Судя по опубликованных кадрам, они использовали стрелковое оружие.

Отмечается, что видео было снято в ночь на субботу, 4 мая. Однако неизвестно, где именно украинские солдаты сделали кадры. По БПЛА они стреляют длинными очередями.

Ранее источник в силовых структурах ДНР сообщил, что российские силы взяли под огневой контроль основные дороги в Часов Яр, лишив тем самым противника возможности свободного подвоза резервов и боеприпасов. Отмечается, что ВСУ используют «окольные пути», но и они простреливаются российскими бойцами. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Telegram-канал «Военная хроника» накануне сообщил, что российская армия приступила к уничтожению «суперопорника» ВСУ западнее канала Северский Донец в Часовом Яре. По данным канала, на этом участке у противника развернута обширная сеть ходов, которая позволяет перемещать войска между южной частью города, детским лагерем «Мир» и позицией ВСУ «Бункер». Минобороны России данную информацию не комментировало.