ВСУ обрушили лавину на Белгород и Курск: как ВСУ атакуют РФ 16 марта

Фото: t.me/vvgladkov

Белгород, результаты обстрела со стороны Украины

В ночь на 16 марта и утром пресс-служба Минобороны России сообщила о нескольких попытках ВСУ нанести удар по территории ряда приграничных регионов РФ. По информации ведомства, украинские военные использовали БПЛА самолетного типа, а также реактивные системы залпового огня западного производства. Подробности непрекращающихся атак ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Сколько раз и чем ВСУ пытались нанести удар по Белгороду и Белгородской области

Средства противовоздушной обороны пресекли попытку атаки ВСУ на Белгородскую область около 17:00 мск в пятницу, 15 марта, сообщили в пресс-службе Минобороны России. В воздухе над территорией региона уничтожены снаряды РСЗО RM-70 Vampire.

«Дежурными средствами ПВО пять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

Утром 16 марта пресс-служба Минобороны РФ также сообщила, что средства противовоздушной обороны пресекли ряд попыток ВСУ атаковать Белгородскую область в ночь на субботу. Киев использовал беспилотники, тактический ракетный комплекс «Точка-У», а также РСЗО RM-70 «Вампир».

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены: пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Курской области; три БПЛА, реактивный снаряд и ракета ТРК „Точка-У“ над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Ранее в Белгородской области третий раз за ночь объявили ракетную опасность. Предупреждение распространили для жителей Грайворонского городского округа. В пресс-службе мэрии города призвали граждан оставаться дома и никуда не выходить без крайней необходимости.

Также ночью глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что при атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины на легковой автомобиль в селе Глотово Белгородской области пострадали пять человек. Он уточнил, что в результате взрыва дрона загорелось транспортное средство, в котором находились люди.

Еще одну попытку нанести удар по Белгородской области ПВО ВС РФ пресекла ранним утром 16 марта, передает пресс-служба МО РФ. По информации ведомства, в небе над регионом уничтожено восемь реактивных снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» производства Чехии.

Фото: t.me/vvgladkov Белгород, результаты обстрела со стороны Украины

«Около 08:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — рассказали в МО РФ еще об одной попытке ВСУ атаковать регион.

Минобороны РФ также сообщило, что ВСУ пытались нанести удар по Белгородской области около 09:00 с помощью БПЛА самолетного типа. По информации ведомства, БПЛА был сбит средствами ПВО.

Сколько жителей Белгорода погибли из-за атак ВСУ

Два человека погибли и трое пострадали при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, на подлете к городу было сбито восемь реактивных снарядов системы залпового огня «Вампир». Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито восемь реактивных снарядов системы залпового огня „Вампир“ на подлете к городу. <...> К большому горю, двое человек погибли: мужчина и женщина», — написал Гладков.

Фото: t.me/vvgladkov Белгород, результаты обстрела со стороны Украины

Двое из пострадавших получили закрытые черепно-мозговые травмы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще у одного мужчины диагностированы осколочные ранения головы, грудной клетки и плеча. Все пострадавшие доставлены в городскую больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Гладков добавил, что в результате атаки зафиксированы повреждения в семи многоквартирных домах, четырех социальных и хозяйственных объектах. Кроме этого, были повреждены 15 автомобилей.

Что произошло в Курской области ночью и днем 16 марта

Вооруженные силы Украины обстреляли четыре населенных пункта в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. По его словам, пострадавших среди мирных жителей нет. Различные разрушения зафиксированы в частных домовладениях и на территории одного предприятия. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Сегодня утром со стороны ВСУ обстреляны населенные пункты Кореневского и Глушковского районов. В деревне Внезапное Кореневского района зафиксировано девять прилетов. Никто из жителей не пострадал. Есть разрушения на территории агрофирмы „Южная“», — написал Старовойт.

Фото: Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Глава региона добавил, что ВСУ также атаковали поселок Теткино, деревню Успеновку и село Попово-Лежачи. В Теткино в результате взрывов получили повреждения несколько домовладений.

Что за «Стриж» был сбит над Брянской областью

Системы ПВО сбили реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Стриж» при пересечении границы Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

«Реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа „Стриж“ уничтожен при пересечении границы над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.

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