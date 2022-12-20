ВСУ ночью выпустили 11 снарядов по Горловке и Макеевке

Фото: 25.mchs.gov.ru

Вооруженные силы Украины в ночь на 20 декабря обстреляли Горловку и Макеевку, сообщает в своем Telegram-канале Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По данным организации, украинские военные выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Макеевке и еще семь снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке в Донецкой Народной Республике.

Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 00.00 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 02.30 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра, - говорится в сообщении СЦКК.

Ранее Центральную больницу им. Калинина в Донецке обстреляли во второй раз за двое суток. Пострадало как само здание, так и прилегающая территория. В результате удара обрушилась одна из стен поликлиники, разбит внутренний двор, а в расположенном рядом здании медицинского университета начался пожар. Кроме того, пострадали и другие жилые дома, магазины и детский сад в этом же квартале.

Накануне в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщили, что украинские военные выпустили 10 ракет по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. По данным ведомства, обстрелы производились из населенного пункта Тоненькое из реактивных систем залпового огня «Град».