«ВСУ били по домам из миномётов»: беженец из Мариуполя о ситуации в городе

Беженец из Мариуполя Павел, покинувший город рано утром 18 марта с пожилыми родителями (отцу 75 лет, матери — 76), рассказал NEWS.ru, что с 16 марта его частный дом в центре населённого пункта подвергался миномётным обстрелам со стороны металлургического комбината «Азовсталь». По словам собеседника, огонь открыли националистические батальоны или бойцы ВСУ. Дом почти лишился крыши, и поскольку подвала в нём не было, семья решила покинуть его. Павел добавил, что в результате действий ВСУ пострадала соседская семья: «дети, их мать, отец со сломанной ногой, я им на скорую руку перебинтовал раны, обработал перекисью, ребёнку повредило спину — практически не было кожи».

Хорошо, что машина уцелела, решили ехать. Когда заправлялся, прилетел снаряд в 10 метрах от меня. Мы взяли тёплые вещи, одеяла, если пришлось бы ночевать в поле, продукты, пять литров воды. На улице Куинджи видели машины с надписью «Дети» и с белыми повязками. Через Греческую улицу проехали на побережье, через Приморский район добрались до посёлка моряков и встали в очередь на выезд. Уже в колонне мы узнали, что в пяти километрах российский блокпост, — подчеркнул Павел.

Собеседник отметил, что российские военнослужащие «очень вежливо общались, предлагали помощь». Спикер добавил, что с 24 февраля, когда началась спецоперация России на Украине, боялся выходить из дома, кроме того, у него «имелся запас питьевой и дождевой воды, крёстный приносил муку, зная, что со мной живут старики, а я давал ему яблоки для детей».

Нас однозначно бомбили ВСУ, снаряды прилетали во двор. По характеру осколков и направлению я понимал, что бьют из центра города, где на тот момент войск РФ и близко не было. Последний снаряд разорвался в 10 метрах от меня — прилетел с «Азовстали». <...> Не буду врать, лично не видел [расстрелов мирных жителей ВСУ и националистами]. Знакомые с левого берега рассказывали, что под их домом стояли БТР ВСУ, военные. размещали «Грады» ВСУ на улице Куинджи, отстреливались и уходили, а по людям летело в ответ, из-за чего дома разрушались. Мне говорили очевидцы, что такая ситуация из-за бандеровцев, — добавил Павел.

Обстановку в Мариуполе на момент отъезда он назвал «гуманитарной катастрофой» из-за отсутствия воды, газа и связи. По его словам, каждый вечер начинались перестрелки. По словам Павла, его семья изначально «рвалась в Россию, но через ДНР не получилось, так как пришлось бы ехать через позиции ВСУ в Новоазовском районе ДНР».

Наша семья изначально рвалась в Россию, но через ДНР не получилось, так как пришлось бы ехать через позиции ВСУ в Новоазовском районе ДНР. Поехали в Бердянск, оттуда в Крым — в Россию. Сейчас мы в Подмосковье, в Одинцово, нас приютила моя сестра. Сейчас пытаюсь оформить статус беженца. Планирую остаться в РФ, мы всегда были пророссийскими, — рассказал Павел.

Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» опроверг информацию о том, что на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе украинские военные удерживают мирных жителей. Также 4 апреля представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что центр Мариуполя находится практически полностью под контролем военных Донецкой Народной Республики. По его словам, на территории города происходит операция зачистки. Он добавил, что для полного контроля над Мариуполем остаётся захватить промышленную и портовую зону, в том числе «Азовсталь».