Вступившиеся за Навального врачи отправили письмо в администрацию Путина Потребовавшие «прекратить издевательства» над Навальным врачи отправили обращение в администрацию президента

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный(на экране), отбывающий наказание в исправительной колонии

Потребовавшие «прекратить издевательства» над оппозиционером Алексеем Навальным, отправили обращение в администрацию президента, об этом сообщил врач Александр Ванюков на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). Сбор подписей завершился спустя сутки.

Друзья, смелые и порядочные! Вас гораздо больше, чем кажется и это здорово. Мы закончили сбор подписей и отправили в АП. Надеемся, что это поможет хоть немного облегчить судьбу Алексея, — написал Ванюков.

Под обращением медиков подписались 610 человек. В документе изложены требования врачей о том, чтобы к оппозиционеру допустили гражданских врачей и, при наличии показаний, госпитализировали его в гражданскую больницу.

Ранее более 100 российских врачей подписали открытое письмо президенту России, в котором потребовали обеспечить необходимую медицинскую помощь отбывающему тюремный срок оппозиционеру. Также медики потребовали прекратить заключать Навального в штрафной изолятор (ШИЗО).

Ранее стало известно, что Алексея Навального 31 декабря в десятый раз отправили в ШИЗО. По словам заключенного, его наказали за то, что он почистил зубы на 36 минут раньше положенного. В изолятор он попал на 15 суток.