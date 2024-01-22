Вступившего в «Азов» соратника Тесака заочно арестовали Московский суд арестовал уехавшего на Украину бывшего соратника Тесака Железнова

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Роман Железнов

Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал соратника националиста Максима Марцинкевича Романа Железнова, известного по прозвищу Зухель, следует из картотеки суда. Следственный комитет считает Железнова причастным к возрождению ячейки неонацистской группировки NS/WP (движение признано экстремистским, деятельность в России запрещена).

Предполагается, что он подговаривал россиян поджигать военкоматы и автомобили с наклейками Z. Он же, предположительно, стал подстрекателем в деле о покушении на журналиста Владимира Соловьева.

При этом Зухель заочно приговорен к четырем годам колонии по делу о наёмничестве после того, как в 2014 году приехал из Польши на Украину и начал участвовать в боевых действиях на стороне «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

В 2018 году СМИ писали, что Железнов был вынужден покинуть ряды «Азова». Журналисты утверждают, что он был публично избит и унижен в туалете украинскими соратниками.

Сам Максим Марцинкевич являлся основателем националистической организации «Формат-18» (признана экстремистской организацией и запрещена в России). В августе 2014 года Тесак был приговорен к пяти годам лишения свободы за разжигание национальной и религиозной розни. В 2018 году он получил еще 10 лет колонии строгого режима за нападение на людей, в 2020-м — умер в СИЗО.