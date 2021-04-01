Вступило в силу решение о возврате в Генпрокуратуру дела сестёр Хачатурян

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Московский городской суд отправил в Генеральную прокуратуру РФ материалы уголовного дела в отношении двоих старших сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мы можем подтвердить информацию, что передали материалы уголовного дела в Генеральную прокуратуру РФ. Решение [о возврате] вступило в законную силу, — цитирует сообщение ТАСС.

В июле 2018 года в Москве был убит Михаил Хачатурян. В содеянном признались его собственные дочери — Крестина, Ангелина и Мария, которые сами вызвали полицию. Девушки подчёркивали, что на протяжении многих лет отец издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию.

В июне 2019 года девушкам было предъявлено обвинение по самой тяжкой квалификации преступления, которую можно было выбрать: «Убийство группой лиц по предварительному сговору» (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Санкция статьи предполагает от 8 до 20 лет лишения свободы.

В декабре 2020 года Басманный суд разрешил возбудить дело против Хачатуряна по статьям об истязании (117 УК) и о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних (133 УК). Факты об издевательствах над дочерями были установлены, однако возбудить дело против умершего можно только с согласия родственников. Родные Хачатуряна долго противились этому, но в начале осени сами же обжаловали постановление об отказе в возбуждении дела.

Как ранее писал NEWS.ru, адвокаты обеих сторон рассказали, почему от родственников Михаила не было получено разрешение на возбуждение дела ранее, о роли СМИ в деле и о том, как новое расследование повлияет на судьбу сестёр.